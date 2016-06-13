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SMART INNOVATION

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 5 750 000 €
Espagne : 19 250 000 €
Industrie : 4 650 000 €
Services : 20 350 000 €
Date(s) de signature
18/11/2016 : 1 069 500 €
18/11/2016 : 3 580 500 €
18/11/2016 : 4 680 500 €
18/11/2016 : 15 669 500 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 23/11/2016
20150664
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMART INNOVATION
GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 51 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's ongoing expenditures on research, development and innovation (RDI).

The project comprises the promoter's ongoing expenditures on RDI for the development of information and communications technology (ICT) solutions in the promoter's market areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project concern research, development and innovation in IT services that are not specifically listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An EIA is therefore not required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART INNOVATION
Date de publication
31 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66866787
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150664
Secteur(s)
Services
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SMART INNOVATION
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151582215
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150664
Secteur(s)
Services
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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