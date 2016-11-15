© Eolicas de Portugal

Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement a donné son feu vert au financement d’investissements réalisés par de petites entreprises, pour plus de 6,1 milliards d’EUR au total, et a validé un volume record de nouveaux financements au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé plus de 15 milliards d’EUR de nouveaux prêts à l’appui de projets mis en œuvre en Europe et dans le monde entier.

Fidèle à ses engagements mondiaux en matière d’action pour le climat

« Les dirigeants de la planète et les institutions financières internationales sont à Marrakech pour mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat. La mobilisation de nouveaux investissements dans le domaine du climat est désormais réellement reconnue comme un objectif mondial. Cette dynamique en fait un enjeu qui dépasse les stratégies nationales et le secteur public. La BEI est le premier bailleur de fonds au monde de l’action en faveur du climat et elle reste déterminée à obtenir des résultats tangibles en matière de financement climatique à l’échelle mondiale », a expliqué Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé plus de 3 milliards d’EUR de nouveaux investissements ayant trait au climat, notamment une utilisation accrue d’éoliennes flottantes au large des côtes portugaises, un soutien en faveur de l’efficacité énergétique pour les entreprises tchèques, l’atténuation des risques d’inondation en Italie, un appui à des projets de petite dimension liés aux énergies renouvelables en Turquie et à des centrales solaires à grande échelle en Inde, ainsi qu’une utilisation plus efficace de l’eau au Malawi, pays frappé par la sécheresse. Les nouveaux prêts permettront également de soutenir des investissements dans l’atténuation des changements climatiques au Brésil et des projets de petite dimension relatifs à l’efficacité énergétique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Sur les cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a mis plus de 90 milliards d’EUR à disposition pour soutenir l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets en Europe et dans le monde entier.

Niveau record de prêts BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

La BEI a approuvé de nouveaux prêts à l’appui de 21 projets au total bénéficiant de la garantie du budget de l’UE au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, pour un montant total de plus de 4,5 milliards d’EUR de nouveaux financements.

La Banque soutient ainsi des PME par l’intermédiaire de banques locales, des programmes de recherche et développement d’entreprises, le renforcement d’infrastructures énergétiques et l’élargissement de réseaux internet à large bande. Les financements approuvés ce jour dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe appuieront des investissements publics et privés dans 17 pays européens.

« Le Plan d’investissement pour l’Europe est essentiel pour déployer des ressources financières et relancer les investissements. Le Groupe BEI apporte sa contribution : nous avons déjà accordé des financements susceptibles de mobiliser près de la moitié des 315 milliards d’EUR prévus par le Plan sur trois ans. Le Plan permet à la Banque de financer un nombre sans précédent de projets à plus haut risque, des projets qui, sans cela, n’auraient pas pu être financés dans les mêmes proportions ou au même rythme. C’est une nouvelle initiative et nous nous efforçons sans cesse de l’améliorer. Mais il ne fait aucun doute que nous avançons dans la bonne direction », a affirmé le président Hoyer. « Le financement n’est qu’un élément du Plan ; celui-ci ne fonctionnera dans son intégralité que si tous ses éléments fonctionnent. C’est pourquoi nous devons déployer autant d’énergie pour améliorer le cadre réglementaire de l’investissement que pour financer et conseiller les promoteurs de projets. Nous sommes pleinement déterminés à participer à cet effort pour soutenir les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen », a-t-il ajouté.

Soutien à la croissance des entreprises européennes, dont 1,25 milliard d’EUR en Grèce

La BEI a approuvé plus de 6,1 milliards d’EUR de nouveaux prêts sous forme de lignes de crédit et en faveur de projets de petite dimension relevant du secteur privé. Parmi ceux-ci figurent de nouveaux programmes de prêt en partenariat avec des banques situées en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en Finlande, en Italie, en Pologne et en Autriche, ainsi qu’en Arménie, en Azerbaïdjan et en Afrique subsaharienne.

Elle a en outre donné son feu vert à de nouveaux prêts destinés à soutenir des investissements réalisés par des entreprises actives dans les secteurs de l’agriculture, des denrées alimentaires, du tourisme et de l’industrie en Grèce, pour un montant total de 1,25 milliard d’EUR.

Renforcement de l’enseignement à l’échelle locale et amélioration de la recherche d’envergure mondiale

La banque de l’UE a consenti de soutenir la construction, à Lund (Suède), d’une nouvelle infrastructure de recherche pluridisciplinaire destinée à devenir la source de neutrons la plus puissante au monde.

Parmi les prêts directs en faveur de grandes entreprises appuyés par le Conseil d’administration de la BEI figurent le financement d’investissements concernant des solutions d’imagerie et de maison connectée, des turbines à vapeur de très grande puissance, la production économe en énergie de véhicules électriques et la fabrication plus propre de produits dérivés du bois.

Consciente de l’absolue nécessité de moderniser les infrastructures éducatives et de les adapter aux exigences actuelles, le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé des financements en faveur d’investissements dans des établissements scolaires aux Pays-Bas, dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur à Paris, dans des écoles francophones en Belgique, dans une école de commerce au Portugal et dans l’université de Bristol, ainsi que dans 21 instituts techniques en Équateur.

En outre, la BEI a approuvé des projets visant à soutenir les activités de recherche et d’innovation d’entreprises en République tchèque, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Amélioration des infrastructures liées à l’eau, à l’énergie, aux transports et aux questions sociales à l’échelle mondiale

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le financement de projets routiers en Bosnie, en Bolivie et en Tunisie, ainsi que l’électrification et la modernisation de deux grandes lignes ferroviaires en Ukraine.

Une meilleure gestion de l’énergie sera possible grâce au concours qu’elle apportera au déploiement de compteurs intelligents en Italie, en France et en Grèce. De nouveaux prêts approuvés dans le secteur de l’énergie au Royaume-Uni permettront de renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Dans le domaine de l’eau, les projets soutiendront le traitement des eaux usées à Bucarest et à Nicosie, ainsi que sur l’île de Fidji dans le Pacifique et à Lusaka, la capitale de la Zambie.

La BEI a également consenti un concours en faveur de nouveaux investissements sociaux visant à moderniser le principal hôpital de la ville de Gand en Belgique et à appuyer des logements sociaux à basse consommation d’énergie aux Pays-Bas.

Des représentants des 28 États membres de l’UE (les actionnaires de la Banque) ainsi que de la Commission européenne ont assisté à la réunion du Conseil d’administration. La réunion du Conseil d’administration de la BEI de cette semaine faisait suite à une réunion du comité d’investissement du FEIS qui s’est tenue le 10 novembre. Le Conseil d’administration a ainsi approuvé 19 projets que le comité d’investissement avait préalablement validés pour un financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe bénéficiant de la garantie du budget de l’UE. Une fois entérinés par le comité d’investissement du FEIS, les projets peuvent être examinés lors de la réunion suivante du Conseil d’administration de la BEI ou ultérieurement.

Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient aboutir dans les mois qui viennent. Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d’administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être parachevés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d'administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.

