L’Union européenne va soutenir le fabricant du secteur aérospatial danois Terma à l’aide d'un prêt de 28 millions d’EUR mis à disposition par la Banque européenne d’investissement (BEI). Il s'agira du premier prêt en faveur d’une entreprise au Danemark à être assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), cœur du Plan d'investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne.

Le projet comprend des investissements de recherche, développement et innovation (RDI) pour la conception de produits de haute technologie destinés à des applications spatiales civiles, tels que des composants pour satellites commerciaux, des technologies radar pour le contrôle du trafic aérien et la surveillance des ports, des côtes et des aéroports, ainsi que des systèmes d'autoprotection aéroportés, notamment des systèmes d'autoprotection électroniques pour les avions d’aide humanitaire et les hélicoptères de recherche et de sauvetage qui permettent de renforcer la sécurité des équipages et des passagers dans les zones hostiles. Les activités de RDI de Terma seront menées au Danemark. Elles contribueront à renforcer la sécurité du trafic aérien et maritime ainsi qu’à améliorer la surveillance de l’environnement depuis des avions et des satellites.

« La banque de l’UE est heureuse d'aider une entreprise danoise de premier plan à renforcer sa capacité d’innovation ainsi que sa compétitivité internationale dans un environnement caractérisé par la présence d’acteurs mondiaux puissants », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI. « Le projet est important pour combler le déficit d'innovation que l’Europe affiche actuellement vis-à-vis des États-Unis et de l’Asie. Conforter la position concurrentielle d'un promoteur européen investissant dans la RDI aux fins d’applications civiles contribue également à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. »

Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports, a déclaré : « Je suis fière que le Plan d'investissement aide à financer un projet aussi innovant au Danemark. Avec le soutien de ce prêt de la BEI assorti de la garantie du FEIS, Terma va développer ses activités de RDI, qui conduiront à rendre les déplacements plus sûrs et plus faciles pour nous tous. »

Jens Maaløe, PDG de Terma a déclaré : « Le prêt mis à disposition par la Banque européenne d'investissement est un encouragement pour Terma. Il va nous aider à poursuivre et à renforcer la mise au point de nouveaux produits ainsi qu’à développer des produits existants pour des applications liées à l’environnement, à l’espace et à la sécurité. À titre d’exemple, nous avons récemment introduit sur le marché une nouvelle solution basée sur les technologies radar pour commander les feux d’obstacle. Ce système, qui allume et éteint automatiquement les feux d'obstacle selon les besoins, permet l’installation d’un plus grand nombre d'éoliennes dans les zones où les feux d’obstacle de haute intensité, qui sont nécessaires pour les éoliennes de grande hauteur, peuvent constituer une forte nuisance pour les habitants. »

Il s'agit du premier prêt que la BEI accorde à une entreprise au Danemark dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe lancé par la Commission Juncker pour soutenir les investissements et redynamiser l’emploi et la croissance en Europe. Ce prêt est assorti de la garantie budgétaire de l’UE, qui permet à la BEI de participer à des projets plus innovants et présentant davantage de risques.