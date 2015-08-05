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TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
28 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 28 000 000 €
Industrie : 28 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2016 : 28 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Communiqués associés
Danemark : #InvestEU - investissements européens pour renforcer la sécurité du trafic aérien et maritime

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 27/10/2016
20150805
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
TERMA A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 58 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to research, development and innovation (RDI) investments for high-tech solutions used for telecommunications satellites, radar solutions for civilian security and surveillance applications as well as airborne self-protection systems. The activities will be carried out in Denmark.

The project supports a European promoter in its efforts to foster its competitive position in high-value-added products by investing in RDI, and contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment is therefore not needed in accordance with EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter appears to be a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Should this be the case, the promoter would not be subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
01/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Date de publication
1 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65268226
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150805
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TERMA SPACE AND RADAR TECHNOLOGY RDI
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135071864
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150805
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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