La Banque européenne d’investissement (BEI) et Malin Corporation plc (ISE : MLC, ci-après « Malin »), entreprise basée en Irlande œuvrant à l’international dans le domaine des sciences de la vie, ont aujourd’hui montré que le soutien de la BEI bénéficie déjà à la recherche et à l’innovation dans le cadre d’un événement organisé à Dublin en présence de représentants d’universités irlandaises, d’associations professionnelles et d’entreprises du secteur des sciences de la vie. Le gouvernement irlandais, la BEI et la Commission européenne ont exposé les grandes lignes du nouveau prêt destiné aux entreprises innovantes et ont invité les entreprises irlandaises à solliciter des financements soutenus par la BEI.

Commentaire d’Andrew McDowell, vice-président de la BEI : « Dans toute l'Irlande, des entreprises passent à côté d’excellentes compétences et d’idées novatrices à cause des retards d’investissement. La Banque européenne d’investissement s’est engagée à soutenir l’innovation dans l’ensemble de l’Europe, notamment en augmentant l’investissement dans le secteur privé en Irlande dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. En moins de quatre mois, Malin a démontré comment des idées d’envergure internationale peuvent devenir des modèles de réussite. Nous nous réjouissons à l’idée de reproduire cette approche avec d’autres entreprises en Irlande. Dans les semaines à venir, nous allons établir la première présence permanente de la Banque en Irlande et nous avons hâte de renforcer notre engagement auprès d’entreprises dans tout le pays. »

Malin, qui bénéficie d’un prêt de 70 millions d’EUR sur une période de 7 ans octroyé par la BEI en juin, a confirmé que le soutien de la BEI a permis à l’entreprise d’augmenter ses investissements dans le secteur des sciences de la vie en Europe. Malin a indiqué que 40 millions d’EUR du prêt de la BEI ont déjà été utilisés pour soutenir des innovations de pointe ainsi que le développement de nouveaux produits par des entreprises privées dans le secteur des sciences de la vie en Irlande et au Royaume-Uni.

Commentaire de Kelly Martin, PDG de Malin : « Malin et la BEI reconnaissent l’importance de stimuler la croissance des entreprises innovantes en leur octroyant des capitaux à long terme, ce qui leur permettra d’exprimer tout leur potentiel et d’assurer leur réussite commerciale. Le soutien de la BEI permet à Malin de continuer sur sa solide lancée en promouvant l’innovation et d’accélérer le développement des entreprises bénéficiaires actuelles ou potentielles. Nous sommes impatients de travailler avec la BEI en tant que partenaire de financement stratégique dans les années à venir. »

Commentaire de Mary Mitchell O'Connor, ministre des entreprises, de l’emploi et de l’innovation : « L'Irlande abrite des leaders mondiaux de l’innovation et de la recherche. Je salue le nouveau soutien de la BEI en faveur de l’investissement dans les talents irlandais qui s’ajoute au récent engagement visant à débloquer l’investissement dans les écoles et universités irlandaises. »

Commentaire de Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture : « La priorité de la Commission européenne est de valoriser la croissance de l’UE et la création d’emplois. L’un des principaux moyens d’y parvenir est de favoriser les investissements stratégiques et intelligents dans des projets de grande envergure dans toute l’Europe. L’Irlande est un fleuron des technologies médicales en Europe. Il est donc judicieux sur le plan économique d’investir davantage dans l’innovation et la recherche dans ce secteur. J’enjoins les autres créateurs d’entreprises et de projets novateurs en Irlande à explorer les éventuelles opportunités offertes par le Plan d’investissement pour l’Europe. L'ouverture des locaux permanents de la BEI en Irlande dans les semaines à venir constituera un excellent premier point de contact. J’adresse tous mes vœux de réussite à Malin pour ses nouveaux projets et j’espère qu’ils serviront d’exemples pour les autres. »

Le Plan d’investissement est la stratégie clé de la Commission Juncker pour soutenir l’investissement, la croissance et l’emploi en Europe. Le Plan permet au partenaire stratégique, la BEI, de participer à des projets innovants et présentant davantage de risques. Le prêt de 70 millions d’EUR de la BEI est garanti par le budget de l’UE, ce qui permet à la Banque d’octroyer à Malin un financement à long terme assorti de conditions flexibles et de taux avantageux.

Au cours des 5 dernières années, la BEI a accordé 3,8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements en Irlande pour l’amélioration des infrastructures d’éducation, de transport, d’énergie et d’approvisionnement en eau et de l’accès au financement des petites entreprises. L’innovation et les compétences sont des ingrédients essentiels d’une croissance durable et créatrice d’emplois à haute valeur ajoutée. Elles jouent un rôle important pour stimuler la compétitivité à long terme de l’Europe. L'année dernière, le Groupe BEI a contribué à hauteur de près de 19 milliards d’EUR à des investissements dans l’innovation dans toute l’Europe.