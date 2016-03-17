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MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 30 000 000 €
Irlande : 40 000 000 €
Services : 70 000 000 €
Date(s) de signature
22/06/2016 : 30 000 000 €
22/06/2016 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Communiqués associés
Irlande : Malin salue l’impact de son prêt de 70 millions d’EUR, et la BEI invite les entreprises innovantes à solliciter des financements dans le cadre du « Plan d’investissement pour l’Europe »

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 22/06/2016
20150839
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
MALIN CORPORATION PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the investment into innovative research and development (R&D) intensive early-stage companies in the life sciences sector.

The project supports the growth phase of innovative technology small and medium-sized enterprises (SMEs) by ensuring their ability to fund their development programme.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An environmental impact assessment (EIA) by a competent authority according to Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Date de publication
15 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67713071
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150839
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Irlande
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
128956837
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150839
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Irlande
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
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MALIN CORPORATION - LIFE SCIENCES INVESTMENTS
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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