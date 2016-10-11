L’Union européenne soutiendra Tele2 AB dans le déploiement de l’internet mobile à haut débit en Suède et aux Pays-Bas grâce à un prêt de 125 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue la pierre angulaire du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne.

Tele2 utilisera ce financement pour étendre la couverture et augmenter la capacité de ses réseaux mobiles de quatrième génération (4G) dans les deux pays. En Suède, le projet porte sur l’élargissement de la couverture géographique des services 4G afin de parvenir à une desserte presque totale de la population d’ici à 2019. Aux Pays-Bas, le projet vise à porter la couverture à l’extérieur des bâtiments à près de 100 % d’ici à 2018 et à poursuivre l’amélioration de la couverture à l’intérieur des bâtiments dans les zones densément peuplées. Dans ce pays, le promoteur connaît une transformation, passant du statut d’opérateur virtuel (sans réseau) à celui de premier opérateur d’un réseau mobile exclusivement 4G.

« Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de rappeler l’importance que revêtent les investissements dans la connectivité pour l’économie actuelle », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI. « Compte tenu du paysage très concurrentiel du marché des télécommunications, ce type d’investissement restera très important. Un des résultats attendus du projet est un accroissement de la concurrence sur le marché et, partant, une baisse des prix à la consommation, ce qui correspond bien à l’objectif de la BEI d’appuyer des investissements qui contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce, s’est exprimée en ces termes : « Les services à large bande et à haut débit jouent un rôle prépondérant dans nos vies privée et professionnelle. La Commission européenne est déterminée à parachever le marché unique numérique de l’Europe, ce qui passe par le déploiement de réseaux 4G sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Je suis ravie que le Fonds européen pour les investissements stratégiques garantisse cet important projet avec Tele2. »

Lars Nordmark, directeur financier de Tele2 AB, a déclaré : « Notre équipe chargée de la trésorerie du groupe a obtenu ce nouveau prêt de 125 millions d’EUR de la BEI afin d’assurer le financement, au cours des prochaines années, de nos investissements dans les réseaux 4G/LTE (Long term Evolution) en Suède et aux Pays-Bas, qui contribueront à étendre considérablement notre couverture sur nos deux principaux marchés. »

Cette opération devrait conduire à un accroissement de la concurrence sur les marchés suédois et néerlandais des télécommunications. Grâce à l’extension de la couverture LTE/4G, elle contribuera également à la réalisation des objectifs de la Stratégie numérique pour l’Europe (accès de tous les citoyens européens à des débits de 30 mégabits par seconde d’ici à 2020) et pourrait permettre aux abonnés équipés de terminaux récents d’atteindre d’emblée des débits supérieurs à 100 mégabits par seconde.

Il s’agit de la quatrième opération menée par la BEI en Suède dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker. À ce titre, le prêt de la BEI bénéficie d’une garantie fournie sur le budget de l’Union européenne, qui permet à la Banque de soutenir des projets plus innovants et plus risqués.