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LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 51 250 000 €
Pays-Bas : 73 750 000 €
Télécom : 125 000 000 €
Date(s) de signature
7/10/2016 : 51 250 000 €
7/10/2016 : 73 750 000 €
Autres liens
Related public register
28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Communiqués associés
Suède et Pays-Bas : #InvestEU - octroi d’un prêt de la BEI à Tele2 pour l’élargissement de la couverture des services à large bande et à haut débit

Fiche récapitulative

Date de publication
21 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 14/10/2016
20160118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
TELE2 AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 252 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments into the expansion and capacity increase of the 4G mobile networks in Sweden and in the Netherlands. In Sweden the plan intends to increase the geographical coverage leading by 2019 to close to full population coverage. In the Netherlands the project aims to increase the outdoor population coverage to close to full by 2018 and to further increase indoor coverage in densely populated areas.

The project will result in increasing the quality and coverage of the promoter's mobile networks, enabling provisioning of advanced mobile broadband services also in the more rural and remote areas. Telecommunications have a widely reported direct and indirect effect of increasing growth and creating high-quality innovation-based employment. Accordingly, the project is expected to have a positive impact on the overall creation of sustainable growth and employment in the Netherlands and Sweden.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector nor having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Date de publication
28 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67284743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160118
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135082823
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160118
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
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LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Fiche technique
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