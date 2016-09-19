La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 100 millions d’EUR à Bonnier AB, une entreprise familiale suédoise du secteur des médias et de l’édition fondée en 1804. Ce financement contribuera à soutenir les activités de RDI de la société jusqu’en 2018. Il sera assorti d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

Ce prêt servira à financer les investissements de recherche-développement et d’innovation (RDI) liés à la création de contenus et de plateformes de diffusion de contenus. Il appuiera ainsi le passage de Bonnier à un modèle économique numérique dans les domaines du livre, du magazine, de la diffusion de masse et des actualités. Le projet vise principalement à accroître la production de contenus multimédias locaux dans les pays nordiques et, partant, à maintenir des emplois dans le secteur très concurrentiel des médias.

« Dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, l’une des priorités de la Banque est de soutenir l'innovation », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Suède. « Étant donné que le paysage médiatique devient de plus en plus concurrentiel, les investissements dans l’innovation et la numérisation resteront très importants. Ce type d'opération montre véritablement où la BEI peut apporter une valeur ajoutée aux entreprises européennes, quel que soit le secteur. »

« Je suis ravi que la BEI ait choisi Bonnier pour bénéficier d’un prêt dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe », a déclaré Tomas Franzén, PDG de Bonnier AB. « Forts de 200 ans d’expérience dans les médias, nous entendons fermement continuer à jouer un rôle dans ce secteur. Pour y parvenir, nous sommes actuellement au cœur d’un processus de transformation destiné à nous faire passer d’une entreprise traditionnelle du secteur des médias écrits et audiovisuels à un groupe de médias numériques. Ces efforts requièrent des investissements substantiels, auxquels ce prêt apportera un soutien précieux. »

Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne responsable du marché unique numérique, s’est exprimé en ces termes : « Les entreprises européennes devraient être en mesure de pleinement saisir les possibilités qu’offre le numérique. Nous leur apportons une aide très concrète avec le Plan d’investissement ainsi qu'avec notre stratégie pour le marché unique numérique. Nous venons en particulier de présenter de nouvelles règles sur le droit d'auteur, qui soutiennent les créateurs européens et offrent aux citoyens européens un plus large accès aux contenus. »

Il s'agit de la troisième opération menée par la BEI en Suède dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission Juncker. À ce titre, elle est assortie d'une garantie fournie sur le budget l’UE et destinée à permettre à la BEI de soutenir des projets plus innovants et plus risqués.