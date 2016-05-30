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DIGITAL INNOVATION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 5 000 000 €
Finlande : 14 000 000 €
Suède : 81 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
18/08/2016 : 5 000 000 €
18/08/2016 : 14 000 000 €
18/08/2016 : 81 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 18/08/2016
20160133
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIGITAL INNOVATION
Confidential
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 253 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to research, development and innovation (RDI) investments used for the development of new content as well as content delivery platforms in Sweden. The outcome of the project will support the promoter's migration to a digital business model for areas such as books, magazines, broadcasting and news. The RDI activities will be carried out mainly in Sweden from 2016 to 2018.

The project supports an European promoter in its efforts to foster its competitive position in high value added products by investing in RDI and therefore contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INNOVATION
Date de publication
25 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67996946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160133
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION
Date de publication
10 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125143448
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160133
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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