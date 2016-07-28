La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de souscription avec Sustainable Sàrl, une filiale de SUSI Partners AG (SUSI), concrétisant son engagement d’investissement de 62 millions d’EUR au maximum dans SUSI Renewable Energy Fund II (SUSI RE II). L’investissement fait l'objet d'une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

La signature s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de l’Europe consistant à investir dans la viabilité environnementale et dans un approvisionnement énergétique durable, compétitif et sûr. Le portefeuille du deuxième fonds SUSI dédié aux énergies renouvelables comporte à ce jour déjà 13 parcs éoliens et centrales solaires en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en Italie, qui produisent au total quelque 170 MW d’énergie propre.

Commentaires de Pim van Ballekom, vice-président de la BEI : « Les énergies renouvelables comptent parmi les premières priorités du Fonds européen pour les investissements stratégiques, ainsi que de l’activité de prêt de la Banque en général. Nous nous sommes fixé pour objectif d’engager au moins 25 % de notre volume total de prêt dans la lutte contre les changements climatiques et la participation de la BEI dans le fonds SUSI RE II contribue dans une large mesure à l’action que la Banque mène déjà dans ce domaine. »

Commentaires de Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l'action pour le climat et à l'énergie. « Dans l’UE, nous créons des initiatives et des incitations pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone. Il s’agit là d’un exemple d’engagement local pour la transformation du système énergétique, et ce sont les actions locales comme celle-ci qui aideront à atteindre nos objectifs en matière de climat et d’énergie. J’encourage le secteur privé à s’engager dans la même voie et à saisir les opportunités qu’offrent le Plan Juncker, la BEI et la transition énergétique. »

Commentaires de Tobias Reichmuth, PDG et fondateur de SUSI Partners : « Nous nous réjouissions vivement de compter la BEI parmi les investisseurs de Renewable Energy Fund II. La Banque joue un rôle central dans notre objectif commun de réaliser la transition énergétique et sa décision de prendre un engagement aussi important avec SUSI Partners est révélatrice de la confiance des grands investisseurs que nous avons pu intéresser grâce à nos antécédents dans le financement des énergies renouvelables. »

Le fonds présente une diversification optimale, sur le plan technique comme du point de vue géographique, avec des projets dans toute l’UE. En plus des projets réalisés, une solide réserve de projets éoliens et solaires se développe, avec un potentiel de production représentant actuellement plus de 270 MW, et offre d’autres opportunités d'investissement attrayantes.