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SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
12/08/2016 : 32 500 000 €
12/08/2016 : 32 500 000 €
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27/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Communiqués associés
Plan d’investissement pour l’Europe : la BEI prend une participation dans SUSI Renewable Energy Fund II

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2016
Statut
Référence
Signé | 12/08/2016
20150798
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
SUSI PARTNERS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Renewable energy fund investing in small and mid-size projects mainly in Europe

The fund's strategy is dedicated to renewable energy infrastructure projects in the EU, with a focus on small to medium solar photovoltaic (PV) and onshore wind investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB's environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include obligation of the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The fund's environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring alignment and compliance with EU environmental directives (including the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The fund is expected to invest mostly in private sector renewable energy projects. The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project invested into have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement and relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Date de publication
27 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66098014
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150798
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135890414
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150798
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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