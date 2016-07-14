Prêt de la Banque européenne d'investissement en faveur de Gestamp pour soutenir la mise au point de véhicules plus légers et plus sûrs.

L'Espagne percevra 41,6 millions d'EUR sur le montant total du financement.

La Banque européenne d'investissement (BEI) appuie la recherche-développement et l'innovation (RDI) dans le secteur de l'automobile en Europe. Román Escolano, vice-président de la BEI, et Francisco J. Riberas, PDG de Gestamp, ont signé ce jour à Madrid un accord de prêt de 160 millions d'EUR dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, afin que la multinationale espagnole Gestamp, spécialisée dans les pièces automobiles métalliques, puisse développer de nouveaux axes de recherche permettant de produire des voitures plus sûres et plus légères.

Ce prêt de 160 millions d'EUR permettra à Gestamp d'investir dans la recherche-développement au sein de ses usines en Espagne, en Allemagne, en France, en Suède et au Royaume-Uni. Concrètement, l'Espagne – pays dans lequel Gestamp a établi son siège – recevra un financement de 41,6 millions d'EUR, soit 26 % du montant total prêté. Ce financement soutiendra le secteur de la recherche en Espagne et aidera le pays à atteindre son objectif de consacrer 2 % de son PIB à la RDI en 2020. Elle y consacre actuellement 1,2 %.

Grâce au Plan d'investissement pour l'Europe, Gestamp mettra en œuvre un nouveau programme de recherche de quatre ans dans ses usines européennes pour fabriquer de nouvelles pièces clés destinées à rendre les voitures plus sûres et moins polluantes.

Ce programme aura en outre des retombées positives sur l'emploi. Gestamp possède 95 usines employant plus de 33 000 salariés dans 20 pays. Parmi ces effectifs, plus de 1 300 travaillent dans la recherche-développement et l'innovation. Ce financement permettra à l'entreprise de continuer à créer des emplois de qualité en Europe, la RDI étant un moteur important de la croissance de Gestamp.

Román Escolano, vice-président de la BEI, a souligné l'engagement pris, au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, en faveur de la recherche et de l'emploi : « Les investissements dans les nouvelles technologies constituent un pari d'avenir. Cette opération contribuera à ce que l'Union européenne conserve son rôle de chef de file de l'innovation dans un secteur – celui de l'automobile – qui influence grandement la création d'emplois directs et indirects. »

Pour sa part, Francisco J. Riberas, PDG de Gestamp, a indiqué que grâce ce prêt, « Gestamp pourra poursuivre, avec plus de force encore, son travail de RDI – un avantage concurrentiel pour l'entreprise – qui vise à produire au quotidien des voitures plus légères et plus sûres ». En outre, pour M. Riberas, le fait que le financement soit destiné à l'Europe « nous permet de maintenir notre atout le plus précieux, à savoir la recherche-développement et l'innovation pour mettre au point les voitures du futur sur le continent qui nous a vus naître ». « L'innovation est le dernier bastion de l'Europe », a-t-il ajouté.

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l'innovation, a déclaré à ce propos : « L'Union européenne investit dans la recherche et l'innovation pour soutenir la croissance et la création d'emplois, ainsi que pour relever les défis actuels. L'accord de financement signé aujourd'hui par la Banque européenne d'investissement et Gestamp Automoción, dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, est un bon exemple illustrant la valeur de notre investissement. Ce financement permettra de disposer de véhicules plus sûrs et plus respectueux de l'environnement, et il contribuera à créer des centaines d'emplois en Espagne et dans d'autres pays. »

Gestamp est un des grands fabricants mondiaux de pièces automobiles métalliques. Étant donné les liens étroits entre l'entreprise et ses clients et fournisseurs dans le monde entier, la présente opération au titre du Plan d'investissement pour l'Europe contribuera en outre à faciliter l'accès à de nouvelles technologies et connaissances non seulement pour le promoteur, Gestamp, mais également pour l'ensemble de l'industrie automobile.