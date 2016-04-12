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AUTOMOTIVE STEEL RDI

Signature(s)

Montant
160 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 9 600 000 €
Royaume-Uni : 16 000 000 €
Suède : 27 200 000 €
Espagne : 41 600 000 €
Allemagne : 65 600 000 €
Industrie : 160 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2016 : 9 600 000 €
15/06/2016 : 16 000 000 €
15/06/2016 : 27 200 000 €
15/06/2016 : 41 600 000 €
15/06/2016 : 65 600 000 €
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09/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOMOTIVE STEEL RDI
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE STEEL RDI
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Royaume-Uni : financement européen de 12 millions de GBP pour les investissements de Gestamp Tallent Automotive
Communiqués associés
Espagne : 160 millions d'EUR, au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, pour appuyer la recherche et l'innovation dans l'industrie automobile européenne

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 15/06/2016
20150868
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOMOTIVE STEEL RDI
GESTAMP AUTOMOCION SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 330 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises investments in research, development and innovation (RDI) for automotive mechanisms, body-in-white and chassis. The project will mainly be carried out in Gestamp's existing premises in Germany, Spain, Sweden, UK and France. The project will be implemented in the period 2016-2019.

The project will help to increase the promoter's knowledge and know-how in technologies related to the manufacturing of metal automotive components. Due to the promoter's close collaboration with customers and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further research and development (R&D) and innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence. The results of this R&D project are expected to contribute to lower energy consumption and hence reduced greenhouse gases (GHG) emissions from vehicles; the quantification of the impact will also be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Date de publication
9 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67612333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150868
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
France
Suède
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136007658
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150868
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
France
Suède
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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09/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOMOTIVE STEEL RDI
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AUTOMOTIVE STEEL RDI
Fiche technique
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