Le 8 juin 2016 a eu lieu la signature du contrat de financement de l'élargissement de l'A6 près d'Almere. Le ministère néerlandais des infrastructures et de l’environnement (Rijkswaterstaat) est à l'origine de ce projet d'un coût total de 300 millions d’EUR. La Banque européenne d'investissement a accordé un financement de près de 80 millions d’EUR, entièrement garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Parkway6, consortium formé par John Laing Group, Dura Vermeer, BESIX et Rebel, a signé le contrat de financement du projet, qui recouvre la conception, la construction, le financement ainsi que la gestion et l'entretien pour une durée de 20 ans de l'autoroute A6 vers Almere. Le projet va renforcer une composante importante du corridor de circulation Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), qui fait partie du réseau RTE-T principal. Le tronçon concerné fait le lien avec l'A1/A6, autoroute financée précédemment avec le soutien de la BEI.

Le développement de la ville d'Almere et les augmentations du trafic routier prévues sur ce tronçon ont fait apparaître la nécessité d'un accroissement de capacité. L'élargissement permettra de fluidifier la circulation et donc de réduire les encombrements et les émissions des véhicules. Une fois les travaux achevés, des panneaux solaires installés au centre de l'échangeur A6/A27 produiront selon les estimations près de 1 MW d'électricité en moyenne, ce qui suffira à alimenter tous les systèmes électriques nécessaires à l'exploitation de la route, comme l'éclairage, la surveillance du trafic et la signalisation.

« Le transport a toujours fait partie des grandes priorités de l'action de la BEI, a déclaré le vice-président Pim van Ballekom. Ce projet témoigne de la détermination de la Banque à investir dans ce secteur aux Pays-Bas. Je me réjouis particulièrement de ce que ce partenariat public-privé soit garanti au titre du FEIS. Permettre à des projets de se concrétiser est notre mission principale dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe de la Commission Juncker, et ce PPP structuré de manière performante a valeur d'exemple pour d'autres projets de transport en Europe. »

Commentaire de Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports : « L'investissement dans les infrastructures est essentiel pour achever la mise en place du réseau transeuropéen de transport, grâce à laquelle on assurera la mobilité sans solution de continuité des personnes et des entreprises. Aujourd'hui, le plan d'investissement pour l'Europe répond à nouveau à cet objectif. Élargir l'autoroute A6 aux Pays-Bas permettra de réduire les encombrements routiers dans la région, mais aussi de promouvoir l'emploi. »