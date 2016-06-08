La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient deux projets majeurs dans le cadre desquels elle mettra à disposition 280 millions de GBP à l'appui du logement social en Irlande du Nord.

Ces prêts à long terme représentent le premier engagement direct de la Banque en faveur de bailleurs sociaux dans la région et auront pour effet de réduire considérablement les coûts d'emprunt pour les organismes de logement Choice et Apex qui ont reçu l'approbation de la BEI pour respectivement 150 millions de GBP et de 130 millions de GBP. Ils font désormais partie de la liste restreinte d'organismes très performants au Royaume-Uni et en Irlande qui répondent aux critères de la BEI en matière d'approbation des prêts. La documentation juridique devrait être finalisée dans les semaines qui viennent.

Les fonds, conjugués au soutien statutaire du ministère des communautés, permettront à ces organismes de lancer la construction de 4 700 logements sociaux au cours des cinq prochaines années et la remise à neuf de nombreux logements existants.

Jonathan Taylor, vice-président de la BEI a déclaré :

« La Banque européenne d’investissement est résolue à soutenir les nouveaux investissements dans les logements sociaux et abordables sur l'ensemble du territoire britannique, ce qui représente près de la moitié de son intervention globale dans ce secteur à l'échelle européenne. Je suis heureux d'être à Belfast et Bangor ce jour pour confirmer le plus important concours jamais consenti à l'appui d'un investissement pour le logement social en Irlande du Nord avec deux excellents partenaires locaux, les organismes de logement Choice et Apex. Les 280 millions de GBP octroyés par la BEI serviront à mobiliser au total plus de 560 millions de GBP d'investissements qui contribueront à améliorer les conditions de vie, à créer des emplois, à favoriser les fournisseurs locaux et à réduire les factures de chauffage de ménages dans toute l'Irlande du Nord. »

Michael McDonnell, directeur général de Choice, s'est exprimé en ces termes :

« Ce financement témoigne de la confiance dans notre capacité à produire des réalisations de grande qualité et nous permet de bénéficier des modalités de financement à long terme les plus avantageuses jamais obtenues en Irlande du Nord. Au bout du compte, cela signifie que nous pouvons étendre le rayon d'action des fonds publics et construire davantage de logements sociaux dans les zones où le besoin se fait le plus sentir. En tant qu'entreprise sociale, nous mettons à disposition nos ressources et notre ambition commerciale pour concrétiser des possibilités à long terme, avec à la clé davantage de réalisations pour les collectivités que nous servons. Il s'agit d'un admirable résultat pour nous, pour la BEI et pour la région. »

Martin Doherty, président d'Apex, a déclaré à son tour :

« Nous sommes heureux que le vice-président Taylor se soit libéré, malgré un emploi du temps chargé, pour voir nos programmes de revitalisation de logements dans les quartiers nord de Belfast et constater par lui-même l'impact que les financements de la BEI peuvent avoir et auront sur les communautés du centre-ville. » L'enveloppe financière accordée par la BEI soutiendra les futurs plans de développement d'Apex et nous aidera à poursuivre notre programme en cours destiné à transformer des friches désaffectées à Belfast – comme Girdwood, le poste de police de North Queen Street, Tiger’s Bay – et dans d'autres zones très défavorisées d'Irlande du Nord en des collectivités dynamiques de grande qualité où les gens souhaitent vivre. »

Paul Givan, ministre des communautés, a salué l'investissement : « Ce financement témoigne de la confiance que la BEI porte au travail des organismes de logement local et montre clairement que le logement social représente un marché solide qui continue à produire des résultats. Mon ministère apporte déjà des financements importants pour le logement social et cette combinaison de financements privés et publics permettra à Choice et Apex, deux de nos bailleurs sociaux de premier plan, de construire plus de logements sociaux pour ceux qui en ont le plus besoin en Irlande du Nord. »

Le nouveau concours de la BEI a été officiellement annoncé par le vice-président Taylor, lors d'une visite sur un site du nouveau programme de Choice à Greenisland. M. Taylor s'est également rendu sur les sites de projets de logements d'Apex dans les quartiers nord de Belfast.

Les 280 millions de GBP qui seront octroyés par la BEI seront complétés, pour ce même montant, par des subventions du gouvernement d'Irlande du Nord et d'autres sources de fonds. Ils serviront à soutenir au total plus de 560 millions de GBP d'investissements qui contribueront à améliorer les conditions de vie, à créer des emplois, à favoriser les fournisseurs locaux et à réduire les factures de chauffage des ménages dans toute l'Irlande du Nord.

L'année dernière, la BEI a prêté un montant total de 5,6 milliards de GBP pour des investissements à long terme dans une quarantaine de projets disséminés sur l'ensemble du territoire britannique. Ces prêts ont représenté le plus important montant annuel jamais engagé depuis le début des opérations de la BEI au Royaume-Uni en 1973 et ont permis d'appuyer, au total, près de 16 milliards de GBP d'investissements.