La Banque européenne d'investissement et Erste Bank financent un projet de parcs éoliens à Hof et Seibersdorf.

Energiepark Bruck/Leitha mise une nouvelle fois sur le soutien combiné de partenaires européens et locaux pour financer son projet de parcs éoliens actuellement mis en œuvre à Hof et à Seibersdorf.

Depuis mai 2013 déjà, Energiepark Bruck/Leitha et la Banque européenne d'investissement (BEI) coopèrent à la mise en œuvre de projets ayant trait à l'énergie éolienne. L'expérience qu'elles ont acquise ensemble au cours des dernières années leur a permis de faire des parcs éoliens de Hof et Seibersdorf le premier projet autrichien financé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Au total, 40 millions d'EUR sont mis à disposition au titre du FEIS pour le financement de ce projet. Avec le soutien également du partenaire financier local Erste Bank, qui contribue à l'opération à hauteur de 20,4 millions d'EUR, la réalisation des parcs éoliens devrait être terminée d'ici la fin de l'année.

Michael Hannesschläger, gérant d'Energiepark Bruck/Leitha, se félicite bien entendu de la signature du contrat de financement : « Nous sommes fiers d'être la première entreprise autrichienne à bénéficier du soutien du FEIS. Energiepark Bruck/Leitha se montre ainsi, une fois de plus, à la hauteur de sa réputation de pionnière. »

En tout, ce sont 12 éoliennes d'une puissance de 3 MW qui seront installées sur les deux sites, pour un investissement total de 70 millions d'EUR. L'électricité respectueuse du climat qu'elles produiront permettra d'alimenter 27 000 foyers chaque année. Le modèle de turbine sélectionné constitue une nouveauté en Autriche. En effet, ce seront les premières turbines Enercon E-115 à être installées dans le pays.

Les dirigeants des deux institutions (Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Thomas Uher, président d'Erste Bank Oesterreich) tenaient donc à être présents lors de la cérémonie de signature. Mais avant cela, ils ont pu se rendre sur les deux sites où les parcs éoliens sont déjà en construction, accompagnés de Franz Ehrenhofer, maire de Seibersdorf, et de Hubert Germershausen, maire de Hof.

« La promotion d'un approvisionnement énergétique sûr, compétitif et durable fait partie des objectifs stratégiques clés de l'UE et représente un domaine de financement important pour la Banque européenne d'investissement. Nous sommes ravis de pouvoir encourager le développement des énergies renouvelables en Autriche grâce à la coopération étroite et fructueuse que nous avons établie avec nos partenaires autrichiens. Cette opération est couverte par la garantie du FEIS, qui s'appuie sur le budget de l'UE et les ressources propres de la BEI et dont la Banque assure la gestion. Le projet de parcs éoliens de Hof et Seibersdorf prouve une nouvelle fois clairement que l'Autriche prend l'action en faveur du climat et de l'environnement très au sérieux », a expliqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l'Autriche.

Thomas Uher, président du conseil d'administration d'Erste Bank, a commenté l'opération du point de vue autrichien : « L'Europe s'oriente clairement vers les énergies renouvelables, ce que nous souhaitons soutenir activement. En finançant ces parcs éoliens, Erste Bank participe à la transition énergétique. »

La signature finale du contrat s'est ensuite déroulée chez Energiepark Bruck/Leitha.

Adressant ses félicitations pour la signature du contrat, Stephan Pernkopf, membre du gouvernement provincial, a salué le fait que le FEIS investisse dans des projets énergétiques en Basse-Autriche : « La Basse-Autriche montre la voie en matière de transition énergétique ; nos besoins en électricité sont entièrement couverts par des sources d'énergie renouvelables. En plus d'être bénéfique pour l'environnement, cette stratégie soutient largement l'économie nationale. Les millions investis grâce au Plan Juncker constituent non seulement une étape cruciale sur le plan économique, mais aussi une reconnaissance européenne particulière de la politique énergétique de la Basse-Autriche ! »

Une fois les parcs de Hof et de Seibersdorf opérationnels, Energiepark Bruck/Leitha, avec son total de six parcs éoliens, contribuera de manière sensible à garantir un approvisionnement énergétique respectueux du climat en Autriche.