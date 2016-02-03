Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 40 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
2/06/2016 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Seibersdorf
Related public register
20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Related public register
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Communiqués associés
Autriche : signature de la première opération au titre du FEIS
Communiqués associés
Pays-Bas : la banque de l’UE soutient des investissements pour la sécurité et la qualité de l’eau aux Pays-Bas

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2016
Statut
Référence
Signé | 02/06/2016
20150689
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Energiepark Bruck GmbH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 74 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of two wind parks and a single wind turbine in the Austrian Federal States of Lower Austria and Burgenland, respectively. The project has a total capacity of 39 MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms generally fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Their authorisation is subject to an EIA following the criteria set by the competent authority. Some turbines are located close to sites of nature conservation interest and also close to other wind farms. Potential impact on sites of nature conservation interest, including cumulative impacts, will be analysed carefully.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Seibersdorf
20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Autres liens
Communiqués associés
Autriche : signature de la première opération au titre du FEIS
Communiqués associés
Pays-Bas : la banque de l’UE soutient des investissements pour la sécurité et la qualité de l’eau aux Pays-Bas

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Seibersdorf
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64601742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150689
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Date de publication
20 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65346868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150689
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64595162
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150689
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85050542
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150689
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Seibersdorf
Related public register
20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Related public register
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Autres liens
Fiche récapitulative
ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Fiche technique
ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Communiqués associés
Autriche : signature de la première opération au titre du FEIS
Communiqués associés
Pays-Bas : la banque de l’UE soutient des investissements pour la sécurité et la qualité de l’eau aux Pays-Bas

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Autriche : signature de la première opération au titre du FEIS
Communiqués associés
Pays-Bas : la banque de l’UE soutient des investissements pour la sécurité et la qualité de l’eau aux Pays-Bas
Autres liens
Related public register
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Seibersdorf
Related public register
20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Related public register
08/03/2016 - Résumé non technique - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes