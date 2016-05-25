© National Treasury Management Office

La Banque européenne d'investissement (BEI) a décidé d'accorder un prêt de 70 millions d'EUR d'une durée de 25 ans pour financer la construction de 14 nouveaux établissements de soins primaires en Irlande. Il s'agit du premier soutien de la BEI en faveur d'investissements dans le domaine de la santé en Irlande. C'est également son tout premier prêt spécifiquement destiné au secteur des soins de santé primaires en Europe. Le nouveau dispositif, structuré sous forme de partenariat public-privé (PPP), permettra de passer d'un modèle de soins organisé autour de l'hôpital à une offre de soins de type communautaire, au plus près des patients.

Ce nouveau prêt à long terme de la BEI est également le premier du genre en Irlande à être adossé à une garantie dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), véritable clé de voûte du plan d'investissement pour l'Europe visant à débloquer 315 milliards d'EUR d'investissements dans l'Union.

Les nouveaux établissements de soins primaires seront construits dans les comtés de Sligo, Roscommon, Mayo et Galway et à Limerick dans l'ouest de l'Irlande, à Waterford, Wexford et dans le comté de Tipperary dans le sud-est du pays, et à Kildare et dans le nord de la ville de Dublin pour la région est.

Ils proposeront des services de soins élémentaires, notamment de la médecine générale, de l'ergothérapie, de l'assistance sociale et du conseil en diététique. Certains établissements assureront des services supplémentaires tels que santé mentale, soins dentaires, traitement des dépendances et centre d'ambulances locales. Au total, 150 établissements de soins primaires ont déjà ouvert leurs portes, sont en passe de le faire ou en sont à différents stades de construction à travers le pays.

« La décision de la BEI d'investir dans nos établissements de soins primaires est un signe de confiance très apprécié en faveur de nos projets de soins de santé au niveau communautaire. Elle nous permet de prévoir l'ouverture en deux ans de 14 centres de santé qui auront des retombées très positives pour les 14 zones rurales et urbaines concernées. L'Irlande est particulièrement fière de bénéficier du premier investissement de la BEI en Europe dans le domaine des soins primaires. Nous sommes en effet convaincus de la nécessité d'assurer les soins à l'échelle des communautés et de proposer un éventail élargi de services de santé au plus près des populations. Cet investissement nous permettra de continuer à mettre en œuvre des composantes clés de notre programme de réforme de la santé, avec notamment l'intégration des soins primaires et secondaires. Un système de santé juste et équitable qui se double d'un accès aux soins rapide et sûr, au plus près possible des patients, telle est ma priorité, et cet investissement constitue une avancée majeure dans cette direction », a déclaré Simon Harris, député et ministre de la santé.

« Pour améliorer la santé publique, il est indispensable de renforcer les services au niveau local. Ce nouveau projet déterminant est la garantie pour des milliers de personnes en Irlande de bénéficier d'une offre de soins plus efficace. Ce prêt de la Banque européenne d'investissement, son tout premier en faveur d'un projet dans le domaine de la santé en République d'Irlande, s'inscrit dans le droit fil du soutien accru accordé, ces dernières années, aux investissements dans l'enseignement, le logement et les transports », a indiqué Jonathan Taylor, vice-président de la BEI.

« Le bouclage du financement de la BEI pour la construction de 14 nouveaux établissements de soins primaires en Irlande a été rendu possible par le plan d'investissement pour l'Europe. Ce nouveau projet d'investissement à grande échelle améliorera les soins aux patients et favorisera la création d'emplois dans le pays. C'est une excellente nouvelle pour l'Irlande, et l'opération démontre de façon très concrète la valeur ajoutée qu'un investissement européen peut apporter au développement local », précise Phil Hogan, commissaire européen.

Le financement de la BEI représente 49,5 % du coût total de l'investissement dans les nouvelles installations. Le projet sera co-financé par les bailleurs de fonds commerciaux Talanx Asset Management et Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Il s'agit du deuxième projet dans le domaine de la santé à recevoir le soutien du nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), la clé de voûte du dispositif du plan d'investissement pour l'Europe. Le FEIS a été mis en place il y a un an par la BEI et la Commission européenne dans le but de permettre à la Banque d'accroître ses prêts à l'appui de projets décisifs dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, les infrastructures numériques, les équipements sociaux, le transport et la R&D, ainsi que le financement des PME.

Ces cinq dernières années, la BEI a investi plus de 3,3 milliards d'EUR dans des écoles, des campus universitaires, la modernisation de réseaux d'énergie, les énergies renouvelables et les infrastructures de transport en Irlande.

Depuis 2005, elle a prêté plus de 19 milliards d'EUR pour des projets concernant la santé dans 23 pays de l'Union européenne.