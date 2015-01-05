PRIMARY CARE CENTRES PPP

Fiche récapitulative
Development of up to 14 primary care centres including accommodation for the primary care team and general practitioner services.
The main benefit that is expected to arise from the project is better access to primary healthcare and social services in the regions of Ireland. The ability to introduce new models of service delivery in purpose-built facilities and additional services that are currently not available in the area is expected to increase the efficiency and effectiveness of in- and outpatient services, including a more cost-efficient service provision. The soundness and quality of the underlying project will be examined and confirmed during appraisal.
Healthcare centres are not specifically mentioned in EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under Annex II of the directive in relation to urban development, in which case the decision on the need for an environmental impact assessment (EIA) is up to the local competent authorities. The Bank’s services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence. This includes a review of the design, energy efficiency and energy consumption targets.
The project is being carried out as a public-private partnership (PPP). The contracting authority (NDFA) published a prior information notice on 19 November 2013 in the Official Journal of the European Union (OJEU) through the eTenders Public Procurement portal. The NDFA, acting on behalf of the Minister for Health and Health Service Executive, published a Contract Notice in the OJEU on 19 December 2013.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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