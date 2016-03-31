La Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 100 millions d’EUR pour soutenir les activités de recherche-développement (R-D) de la société Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), en se concentrant sur la numérisation, l'intégration logicielle et l'élargissement du portefeuille d'impression numérique de l'entreprise. Afin de l'aider à financer son programme de R-D, qui s'étalera sur plusieurs années, la BEI octroie à cette société un prêt couvrant des activités de développement, à décaisser éventuellement en plusieurs tranches, chacune pour une durée de sept ans. C'est la première fois qu'une grande entreprise allemande bénéficie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) – la pièce maîtresse du plan d'investissement pour l'Europe.

« Je suis ravi que notre premier projet FEIS pour un client allemand nous permette de soutenir une entreprise qui, grâce à ses produits et services, a pu sur la durée maintenir ses positions dans un marché difficile » a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des prêts en Allemagne. « Heidelberg prouve qu'il est rentable d'investir dans la recherche-développement, et le FEIS contribue à maintenir cet esprit novateur bien vivant en Europe. »

« Dans notre secteur, nous considérons que les modèles économiques performants du futur reposent sur des imprimeries numérisées et organisées comme des industries. En coopération avec nos partenaires, nous voulons développer des produits et services évolutifs qui aident nos clients à réussir », affirme Gerold Linzbach, PDG de Heidelberg.

Le financement de la BEI contribuera à aider Heidelberg à introduire la numérisation dans l'industrie et à élargir encore les segments porteurs de croissance que sont l'emballage, le numérique et les services. À cet égard, la volonté de rendre les imprimeries plus compétitives en intégrant et automatisant l'intégralité de la chaîne de valeur des clients industriels est au centre des préoccupations. Pour cela, les systèmes, associés à des services appropriés, fonctionneront de façon encore plus autonome à l'avenir. Un autre objectif consiste à permettre aux clients de l'entreprise de développer leurs modèles économiques grâce à de nouvelles solutions d'impression numérique.

Dans le prolongement des activités de refinancement à grande échelle de l'an dernier, ce prêt de la BEI, qui a une portée à long terme puisqu'il court jusqu'en 2024, vient compléter les différents outils de financement de la société, en l'aidant à poursuivre sa stratégie d'innovation dans le domaine de la numérisation.

« Au cours des sept prochaines années, ce prêt de la BEI destiné à des activités de développement nous aidera à financer, à des conditions intéressantes, nos projets de R-D sur la numérisation. Chez Heidelberg, le cadre de financement constitue la base de mise en œuvre de la stratégie d'innovation, nous permettant ainsi d'atteindre le taux de croissance rentable et durable que nous visons », ajoute Dirk Kaliebe, directeur financier de Heidelberg.