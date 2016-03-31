HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI

Fiche récapitulative
The project entails research, development and innovation (RDI) activities related to the development of printing presses and associated processes in sheet-fed offset and digital printing. Similar to the printing industry at large, the promoter has undergone major restructuring and downsizing in the wake of the 2009 financial crisis, which coincided with a global structural shift from smaller printing enterprises to bigger industrialised print companies. Following an ambitious and largely successful restructuring, the project aims to contribute to positive sales growth and profitability by reinforcing the promoter's strategic positioning within its traditional offset print market and the growing commercial and packaging digital print market. The project is primarily located at the promoter's main technology centre in Germany.
The project will focus on technologies which allow the promoter to exploit growth potential in packaging and commercial printing. Due to the promoter's close collaboration with strategic partners, customer industries and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further research and development (R&D) and innovation.
R&D activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.