« En Pologne, la Banque européenne d’investissement soutient des projets d’investissement destinés à réduire les disparités sur le plan du développement régional, à renforcer la compétitivité économique et à relever le niveau de vie de la population. En 2015, les prêts de la BEI en Pologne se sont élevés à 5,54 milliards d'EUR. Cette année, la Banque entend se concentrer sur des financements au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, un volet essentiel du Plan d'investissement pour l'Europe » a déclaré László Baranyay, vice-président de la BEI chargé des opérations en Pologne, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté les activités de la Banque dans ce pays.

Parmi tous les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 2004, la Pologne est le plus important bénéficiaire de prêts de la BEI et, par le volume, arrive au sixième rang des pays que soutient la Banque. En 2015, celle-ci a principalement appuyé le développement des infrastructures routières et ferroviaires polonaises, avec plus de 1,7 milliard d'EUR affectés à la construction et à la modernisation de plus de 350 km de voies rapides et de 300 km de voies ferrées. De surcroît, la BEI a financé des investissements publics dans des projets de recherche-développement, appuyant ainsi la stratégie de la Pologne en matière de science et d'innovation avec des prêts de 1 milliard d'EUR au total. Des entreprises locales innovantes, en plein essor, ont utilisé des fonds de la BEI pour soutenir leur expansion sur de nouveaux marchés et leurs activités de recherche pionnières. En outre, un appui financier de la banque de l'UE, de près d'un milliard d'EUR, a ciblé les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire polonaises et a ainsi contribué à la création d'emplois dans ce secteur. De plus, la Banque a soutenu le développement urbain dans le pays, en finançant la modernisation de transports municipaux, d'installations scolaires, de centres médico-sociaux et d'infrastructures de protection de l’environnement dans plusieurs villes et régions polonaises, grâce à des prêts s’élevant à presque 577 millions d’EUR. La BEI a également consacré quelque 700 millions d’EUR à des projets d'investissement dans le secteur énergétique, permettant ainsi à 45 000 nouveaux utilisateurs de se brancher sur le réseau modernisé de distribution d'électricité.

En 2016, la Banque continuera de soutenir, en Pologne, la mise en œuvre opérationnelle de projets d’investissement dans les secteurs déjà cités. Elle cherchera en particulier à accélérer la modernisation des villes polonaises, en encourageant d'importants investissements dans le secteur énergétique (y compris dans les énergies renouvelables) et en soutenant les PME et les ETI. La BEI se penchera également sur de nouvelles possibilités d'augmenter le financement d'entreprises innovantes intervenant sur le marché intérieur, en recourant notamment à de nouveaux instruments prévus au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un volet essentiel du Plan d'investissement pour l'Europe.