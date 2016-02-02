© To be defined

La Banque européenne d’investissement a approuvé ce jour 8,2 milliards d’EUR de nouveaux prêts destinés à améliorer les infrastructures sociales, à renforcer la compétitivité des entreprises de l'UE et à améliorer la protection des régions vulnérables aux effets des changements climatiques. Parmi les 37 nouveaux projets qui seront soutenus par l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, 3 milliards d'EUR seront dédiés à l'amélioration de l'accès au financement des petites entreprises en Europe, dans les Balkans, en Turquie, en Asie centrale et en Afrique.

« Quelques semaines après avoir annoncé des résultats record pour le Groupe BEI – un total de prêts de plus de 84 milliards d'EUR –, je suis heureux d'affirmer que nous avons approuvé de nouveaux projets qui amélioreront les conditions de vie en Europe et au-delà. À la suite de la réunion d'aujourd'hui, la BEI encouragera l'investissement à long terme pour renforcer le soutien au logement social, libérer l'innovation et mieux protéger les communautés vulnérables », a déclaré le président de la BEI, Werner Hoyer.

La réunion du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement s'est tenue après la première réunion du comité d'investissement du FEIS, qui a eu lieu le 27 janvier, lors de laquelle celui-ci a approuvé le recours à la garantie du budget de l'UE pour les projets retenus pour un financement au titre du FEIS et qui ont été présentés à la BEI lors de la réunion du Conseil d'administration de février.

« Pendant plusieurs mois, la banque de l'UE a travaillé avec la Commission afin de déployer le soutien de la garantie du budget de l'UE au titre du plan d'investissement pour l'Europe avant même que les structures relatives au FEIS soient parfaitement en place. Aujourd'hui, le comité d'investissement du FEIS est tout à fait fonctionnel. Il rassemble des expériences financières et techniques de l'ensemble du continent. Il jouera un rôle essentiel pour assurer que la garantie de l'UE complète les autres instruments de la CE et du Groupe BEI et soutient des projets capables de générer un élan à l'appui de l'investissement et de l'innovation en Europe », a ajouté Werner Hoyer.

La première réunion du comité d'investissement du FEIS, présidée par le directeur exécutif du FEIS, Wilhelm Molterer, s'est tenue la semaine dernière. La création de ce comité vient compléter la structure de gouvernance du pilier du plan d'investissement pour l'Europe relatif à l'investissement.

Werner Hoyer a également confirmé qu'il conduirait la délégation de la BEI à la conférence des donateurs pour la Syrie qui se réunira à Londres le 4 février.

« La BEI est prête à s'appuyer sur ses 30 années d'expérience en tant que plus grande institution financière internationale active dans les pays voisins de la Syrie et à accroître son engagement dans les pays les plus affectés par la crise, si nécessaire », a confirmé le président de la BEI. L'année dernière, la BEI a fourni 3,7 milliards d'EUR pour des investissements dans la région et elle présente l'encours régional le plus élevé de toutes les banques multilatérales de développement.

Prenant en compte le besoin criant de développement des logements sociaux, le Conseil d'administration de la BEI a apporté son soutien à la construction de 13 000 nouveaux logements en France, 3 600 au Royaume-Uni et 5 000 en Allemagne. La BEI a également approuvé des projets relatifs au logement des demandeurs d'asile en France pour 50 millions d’EUR et des aménagements destinés à loger 46 000 réfugiés en Allemagne.

Le Conseil d'administration a également approuvé des investissements destinés à renforcer le développement des services bancaires mobiles par les banques espagnoles ainsi qu'un projet visant l'intensification de l'utilisation de réseaux intelligents pour une meilleure distribution d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la promotion de l'innovation grâce à un appareil électroménager paneuropéen.

Parmi les nouveaux aménagements conçus pour faciliter l'adaptation aux changements climatiques figurent des projets destinés à réduire les inondations, l'érosion des côtes et les glissements de terrain dans le sud de l'Italie et à améliorer la protection contre les inondations aux Pays-Bas.

En 2015, les financements apportés par le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement – se sont montés à 84,5 milliards d'EUR, soit une hausse de 4 milliards d'EUR par rapport à 2014. À elle seule, la BEI a prêté 77,5 milliards d'EUR à l'appui de 462 projets dans 68 pays du monde et permis de mobiliser près de 230 milliards d'EUR d'investissement.

Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être finalisés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d'administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.