La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé à Grifols un prêt de 100 millions d'EUR afin de soutenir ses activités de recherche-développement qui visent à mettre au point de nouveaux traitements médicaux.

Avec ce prêt, la BEI accorde un financement à long terme destiné à soutenir les investissements de la société dans son programme de recherche-développement (R-D), dont l'objectif principal est de trouver de nouvelles indications concernant les protéines plasmatiques, notamment pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, des maladies vasculaires et de la thrombose artérielle, ainsi que dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire. Les activités de R-D financées seront menées jusqu'à la fin 2016 dans les centres que possède déjà Grifols en Europe.

Les investissements prévus au titre de ce prêt permettront de renforcer la position et la compétitivité de Grifols dans ce secteur. Ils favoriseront également la croissance de la société et la création d'emplois qualifiés. En outre, les activités de recherche contribueront à améliorer la santé et la qualité de vie des patients.

Cet accord traduit l'engagement pris par la BEI d'appuyer la R-D et répond aux objectifs prioritaires de l'UE dans le contexte du programme Horizon 2020, qui vise à renforcer l'innovation et la recherche, à stimuler la compétitivité et à favoriser la création d'emplois. Le financement de la BEI bénéficie de la garantie du budget de l'Union européenne au titre du FEIS.