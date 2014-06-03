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GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
28/10/2015 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Communiqués associés
Espagne : 100 millions d'EUR à Grifols au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 28/10/2015
20140603
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
GRIFOLS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter’s research activities in the fields of plasma-derived therapies, diagnostics and medical solutions for hospitals.

The project covers all stages of development i.e. pre-clinical development as well as clinical development. The project will be managed from the company’s headquarters in Barcelona, Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private-sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Documents liés
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Espagne : 100 millions d'EUR à Grifols au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54961475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140603
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80213106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140603
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Fiche technique
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