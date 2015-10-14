Le Parlement européen a franchi une étape importante dans la mise en place de la structure de gouvernance du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en se prononçant en faveur de la proposition du comité de pilotage du FEIS visant la nomination de Wilhelm Molterer au poste de directeur exécutif du FEIS et d'Iliyana Tsanova à celui de directrice exécutive adjointe. La Banque européenne d'investissement (BEI) se félicite de ce vote et de la rapidité avec laquelle le Parlement européen a agi.

Le directeur exécutif et la directrice exécutive adjointe coordonneront les activités du FEIS au sein du Groupe BEI et veilleront au bon déroulement des réunions du Comité d'investissement du FEIS, dont le directeur exécutif présidera les séances. En tant que membres du personnel de la BEI, les deux candidats doivent à présent être nommés définitivement par le président du Groupe BEI, qui devrait prendre sa décision prochainement.

Wilhelm Molterer a été vice-président de la BEI de 2011 à 2015. Il y était chargé, entre autres, de la cohésion et des services de conseil. Avant de rejoindre la Banque, M. Molterer était membre du Parlement autrichien. Il a été vice-chancelier et ministre des finances en Autriche et président du parti populaire autrichien. M. Molterer est titulaire d'un diplôme universitaire en économie et en sciences sociales de l'université de Linz, qu'il a complété par une formation de troisième cycle.

Iliyana Tsanova a acquis plus de douze années d'expérience dans les activités bancaires de développement au sein de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), où elle occupe actuellement le poste de directrice des cofinancements avec l'UE et de l'ingénierie financière. En 2013 et 2014, Mme Tsanova, qui est titulaire d'une maîtrise ès sciences en finance, a été nommée vice-première ministre dans deux gouvernements intérimaires en Bulgarie, où elle était spécialement chargée des Fonds structurels et d'investissement européens.

Le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques fait partie du Plan d'investissement pour l'Europe, qui est axé sur trois piliers : améliorer les conditions générales et lever les barrières réglementaires à l'investissement à l'échelle nationale et européenne ; renforcer les services de conseil liés à la préparation et à la mise en œuvre des projets ainsi qu'à la mise en place d'une réserve de projets viables ; accélérer les investissements en stimulant la prise de risque chez les acteurs du marché à l'appui de projets d'investissement viables.

Les opérations relevant du FEIS seront menées au sein de la BEI et seront dotées d'une garantie de 16 milliards d'EUR provenant du budget de l'UE et d'une enveloppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les ressources propres de la Banque. Le Groupe BEI utilisera la garantie du FEIS pour susciter un effet d'entraînement et une capacité de prise de risque afin de mobiliser des financements supplémentaires d'au moins 315 milliards d'EUR à l'appui d'investissements dans les infrastructures stratégiques, l'innovation et les petites et moyennes entreprises.