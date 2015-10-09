La Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque mondiale ont signé ce jour un accord, sous garantie de l'UE, qui vise à faciliter l'achat de gaz par NJSC Naftogaz, la société gazière nationale de l'Ukraine.

Cet accord a été signé aujourd'hui par Werner Hoyer, président de la BEI, et Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale. La BEI garantira 520 millions d'USD au maximum sur certains prêts de la Banque mondiale en Ukraine, ce qui permettra à celle-ci de se porter garante de lettres de crédit couvrant les achats de gaz de Naftogaz. Cet accord a été facilité par une contre-garantie de l'Union européenne qui assure à la BEI une couverture globale des risques liés à ces prêts du Groupe de la Banque mondiale en Ukraine.

S'exprimant à ce sujet, M. Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « L'hiver approche, et les institutions européennes et mondiales entendent aider l'Ukraine à éviter une crise énergétique qui pourrait être grave. Le contrat de cautionnement que nous avons signé aujourd'hui facilitera les achats de gaz de l'Ukraine en cette période cruciale. Il traduit l'appui sans relâche qu'accorde la BEI à l'Ukraine, dans le cadre de la coopération de l'UE avec ce pays et la région du voisinage oriental. »

« Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de l'aide d'envergure que nous apportons à la restructuration du secteur gazier en Ukraine et il contribuera à un approvisionnement adéquat en gaz au cours des trois prochaines années », a ajouté Jim Yong Kim. « Le Groupe de la Banque mondiale est fermement décidé à poursuivre son appui à l'ambitieux programme de réformes de l'Ukraine et nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de la BEI. »

Ce nouvel accord fait partie de l'aide consentie à l'Ukraine par l'Union européenne et les institutions financières internationales, au titre de laquelle la BEI apporte sa garantie à des projets de développement des investissements de la Banque mondiale en Ukraine. La structure de la garantie de la BEI est conforme au mandat de prêt extérieur 2014-2020 et bénéficie de la garantie globale de l'UE.