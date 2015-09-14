La Banque européenne d'investissement a organisé, en collaboration avec la représentation générale du Gouvernement flamand auprès de l'UE et la VLEVA (Vlaams‑Europees verbindingsagentschap - agence de liaison Flandre-Europe), une séance d'information sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui s'est tenue au Parlement flamand.

Le FEIS est une composante clé du plan d'investissement de la Commission Juncker qui, avec la constitution de ce fonds de garantie, la mise en place d'une réserve de projets et un climat plus propice aux investissements au sein de l'UE, prend des mesures pour aborder l'important déficit en la matière apparu dans l'Union européenne après la crise de 2009.

Depuis la présentation du Plan d'investissement pour l'Europe en novembre de l'année dernière et la promesse du président Juncker de mobiliser 315 milliards d'EUR grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), tout le monde se pose la même question : quels avantages vais‑je en tirer ?

Le FEIS est désormais prêt à fonctionner. C'est le moment idéal pour informer toutes les parties concernées de Flandre, parmi lesquelles les pouvoirs publics, les administrations locales et supralocales, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les centres de connaissances et, naturellement, les investisseurs privés et les banques, sur les possibilités que ce nouvel instrument peut contribuer à créer. Il est également essentiel de profiter de cet effet de levier pour transformer des projets de qualité en catalyseurs pour les économies flamande et européenne.

Geert Bourgeois, le ministre-président flamand, et Pim van Ballekom, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), ont accueilli toutes les personnes intéressées à l'occasion d'une journée d'étude au cours de laquelle des organisations et entreprises flamandes ont fait part de leur expérience avec la BEI. Une équipe de 15 experts de la BEI ont expliqué en détail les nouveautés du FEIS, ainsi que les nombreuses autres possibilités de financement classiques.

Environ 250 personnes ont participé à cinq ateliers consacrés aux solutions de crédit existantes de la BEI, au Plan de financement pour l'Europe et aux différentes formes de contributions financières, comme les partenariats public-privé, qui peuvent également jouer un rôle.

L'exposé final a été présenté par Annemie Turtelboom, la ministre flamande du budget, et Jan Peumans, le président du Parlement flamand. Pour de plus amples informations concernant les possibilités offertes par le FEIS, les personnes intéressées peuvent s'adresser à PMV.

Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, s'est dit satisfait de l'organisation de cet événement : « La Flandre est un moteur important de l'économie belge et une région avec laquelle la Banque collabore volontiers depuis de nombreuses années. La BEI pouvant désormais contribuer à la mise en œuvre de projets plus risqués dans le cadre du FEIS, les entreprises ont une opportunité remarquable de s'adresser à la Banque pour concrétiser leurs investissements. Les tenants et aboutissants ne sont pas encore connus de tous ; ce genre d'événement est donc très important. Mettez-nous au défi de contribuer davantage au développement de votre région. La Flandre regorge réellement de possibilités. »

Et Geert Bourgeois, le ministre-président flamand, d'ajouter : « Je suis convaincu qu'ensemble, c'est-à-dire les pouvoirs publics flamands associés au secteur privé, nous pouvons donner toute ses chances au FEIS de réussir sous la devise « Bon pour l'Union et bon pour la Flandre ». Le Gouvernement flamand a sélectionné six chantiers prioritaires et a désigné Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en tant qu'interlocuteur unique pour accompagner la réalisation de projets FEIS en Flandre. Je suis fermement convaincu que les récentes décisions liées au FEIS qu'a prises le Gouvernement flamand permettront de constituer des garanties au titre de ce fonds pour des investissements dans l'économie de la région.

Annemie Turtelboom, la ministre flamande des finances et du budget, a déclaré : « Le Gouvernement flamand applique une politique fondée sur l'investissement. Pour investir, les capitaux doivent être facilement accessibles. La Flandre compte des pôles d'investissement non négligeables dans plusieurs secteurs, comme les infrastructures énergétiques et routières. À cet égard, le FEIS peut apporter une véritable valeur ajoutée à l'économie flamande. Car les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain ».

Jan Peumans, le président du Parlement flamand, de conclure : « Lors des débats et discussions au sein du Parlement flamand, je remarque constamment que tout le monde, tout parti confondu, est conscient de l'importance du FEIS en tant que levier supplémentaire pour les entreprises et la dynamique économique de la Flandre. Cette journée d'information contribuera à rapprocher encore davantage les perspectives d'avenir de la Flandre et les objectifs du FEIS ».