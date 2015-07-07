La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Abengoa un prêt de 125 millions d’EUR pour soutenir ses activités de recherche-développement et innovation (RDI).

Une partie de ce concours (50 millions d'EUR) sera proposé aux fins d'une couverture par la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le solde du prêt, 75 millions d'EUR au maximum, bénéficie de l'appui du mécanisme « InnovFin – Financement européen de l'innovation ». Cette nouvelle gamme de produits du Groupe BEI destinée à faciliter l'accès au financement pour les entreprises innovantes a reçu l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Horizon 2020.

Le concours à long terme de la BEI rendra possibles les activités de recherche de l'entreprise dans les domaines de la biotechnologie et de la mise au point de procédés chimiques pour les raffineries, le traitement de l'eau, les systèmes d'électricité avancés et les énergies renouvelables. Ces activités seront conduites dans les centres de recherche d'Abengoa en Andalousie, une région qui souffre d'un fort taux de chômage.

Le programme de RDI a pour objectif d'améliorer la compétitivité grâce à l'innovation pour ce qui est de diverses technologies relatives aux énergies propres et à l'environnement, qui s'accompagneront d'importants avantages environnementaux. En outre, en finançant ces investissements dans la recherche-développement et l'innovation, la BEI contribuera nettement à stimuler la croissance durable de l'entreprise et l'emploi qualifié en Andalousie.

Par ailleurs, l'Instituto de Crédito oficial envisage une possible participation de 30 millions d'EUR. Cette opération permet ainsi de conjuguer des ressources au titre d'InnovFin et du FEIS et la participation de la banque publique nationale pour optimiser l'appui à des projets de grande valeur pour les secteurs prioritaires et l'emploi.

Note aux responsables de publication

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l'UE.

Produits financiers InnovFin

Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, le nouveau programme de recherche de l'UE pour 20142020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI et FEI) ont lancé une nouvelle génération d'instruments financiers et de services de conseil qui doivent faciliter l'accès au crédit pour les entreprises innovantes. Au cours des sept prochaines années, le dispositif « InnovFin – Financement européen de l'innovation » offrira une série de produits sur mesure qui permettront de mettre à disposition plus de 24 milliards d'EUR de financements à l'appui de projets de recherche et d'innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs d'infrastructures de recherche. Ces financements devraient permettre de mobiliser, au total, jusqu'à 48 milliards d'EUR d'investissements dans la recherche et l'innovation.

Le dispositif InnovFin s'inspire du succès du Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) mis en place au titre du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique de l'UE (7e PC), qui a financé 114 projets de R-I pour un montant de l'ordre de 11,3 milliards d'EUR et fourni en outre des garanties sur prêts d'une valeur de plus de 1,4 milliard d'EUR.

Les produits financiers InnovFin, couverts par des fonds réservés à cette fin dans le cadre d'Horizon 2020 et par le Groupe BEI, sont déployés à l'appui d'activités de R-I, qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d'accéder à un financement. Tous sont des instruments qui reposent sur la demande et qui ne font l'objet d'aucune répartition préalable entre secteurs, pays ou régions. Les entreprises et autres entités situées dans les États membres de l'UE et dans les pays associés au titre de l'initiative Horizon 2020 seront admissibles en qualité de bénéficiaires finals. Ces instruments de dette seront complétés prochainement par une série d'instruments participatifs gérés par le FEI.

Le volet « Grands projets » du dispositif InnovFin a pour objectif d'améliorer l'accès au financement à risque pour des projets de R-I mis en œuvre par de grandes entreprises, des universités et des centres de recherche publics, des infrastructures de recherche et d'innovation (y compris les infrastructures d'appui à l'innovation), des partenariats public-privé et des structures ou projets ad hoc (notamment les projets de démonstration industrielle à l'échelle commerciale qui constituent une première dans leur genre). Les prêts, compris entre 25 millions d'EUR et 300 millions d'EUR, seront accordés directement par la Banque européenne d'investissement.