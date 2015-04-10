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ABENGOA RDI II

Signature(s)

Montant
178 859 442,41 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 178 859 442,41 €
Eau, assainissement : 17 885 944,24 €
Énergie : 35 771 888,48 €
Industrie : 125 201 609,69 €
Date(s) de signature
6/07/2015 : 2 385 944,24 €
30/07/2015 : 3 000 000 €
6/07/2015 : 4 771 888,48 €
6/07/2015 : 5 000 000 €
30/07/2015 : 6 000 000 €
6/07/2015 : 7 500 000 €
6/07/2015 : 10 000 000 €
6/07/2015 : 15 000 000 €
6/07/2015 : 16 701 609,69 €
30/07/2015 : 21 000 000 €
6/07/2015 : 35 000 000 €
6/07/2015 : 52 500 000 €
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10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABENGOA RDI II
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Espagne : premier prêt au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) à l'appui des activités de RDI d'Abengoa

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 06/07/2015
20140587
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ABENGOA RDI II
ABENGOA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 155 million
EUR 313 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Industrie manufacturière
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns selected investments of the promoter's RDI programme in the areas of biotechnology / chemical process development for advanced biorefineries, water treatment, advance power systems and renewable energy. The activities will be predominantly carried out in Spain between 2015 and 2018.

The project corresponds to the EU policy orientations to promote private sector and competitive innovation. Part of the expenditures will take place in in less developed or transition regions. The project would hence be eligible for EIB financing under Article 309 of the EU Treaty, point c) "Knowledge Economy (i2)" – "Research and Development" and "Innovation" as well as a) Projects for developing less developed regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABENGOA RDI II
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60219758
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140587
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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