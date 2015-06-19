Les ministres des finances européens ont souligné ce jour l'importance du nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques à l'appui de la croissance économique, de la création d'emplois et de la stimulation de la reprise dans toute l’Europe. Les ministres, se réunissant en qualité de gouverneurs de la Banque européenne d'investissement, ont salué les premiers prêts accordés par l'institution de financement à long terme de l'UE au titre de cette initiative et ont relevé l'engagement clair que la BEI témoigne à l'égard du FEIS depuis sa création.

L'utilisation de la garantie du FEIS, si elle est ratifiée par le Parlement européen, devrait permettre au Groupe BEI de soutenir des investissements supplémentaires dans les infrastructures et l'innovation, et faciliter l'accès aux financements pour les PME, parallèlement à d'autres sources. Cette nouvelle initiative devrait mobiliser 315 milliards d'EUR de nouveaux investissements, émanant principalement du secteur privé, au cours des trois prochaines années.

« La Banque de l'UE a commencé la mise en œuvre du Plan d'investissement pour l'Europe en avril, quatre mois après que le président Juncker et moi-même avons lancé l'initiative devant le Parlement européen. Après avoir rempli les objectifs liés à l'augmentation de capital de 2012 dès le mois de mars dernier, soit neuf mois avant la date prévue, la BEI s'est attachée à répondre aux pressions plaidant pour une identification anticipée de projets admissibles à la garantie du budget de l'UE fournie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, avant même son adoption officielle. Une fois de plus, la BEI a rempli ses engagements : au cours des trois derniers mois, elle a approuvé un appui à dix projets qui devraient bénéficier de la garantie de l'UE une fois que le FEIS sera opérationnel », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement.

Les ministres ont élu à l'unanimité Hans-Jörg Schelling, le ministre autrichien des finances, au poste de nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BEI. Il remplace Jeroen Dijsselbloem, le ministre néerlandais des finances, dont le mandat de 12 mois arrive à échéance.

« La Banque européenne d'investissement apporte une contribution cruciale aux investissements à long terme réalisés en Europe et dans le reste du monde. En ma qualité de nouveau président du Conseil des gouverneurs de la Banque, je me réjouis de collaborer avec les autres actionnaires et collègues de la BEI pour veiller à ce qu'elle puisse continuer à faire la différence, notamment en libérant le potentiel de nouveaux investissements et en soutenant le secteur privé dans le cadre de l'initiative FEIS. Il convient de féliciter la BEI pour ses efforts importants qui ont permis de rendre le FEIS opérationnel et de financer les premiers projets au titre de cette nouvelle initiative, parallèlement à l'approbation du Parlement », a déclaré Hans-Jörg Schelling, le ministre autrichien des finances.

Le Conseil des gouverneurs a également approuvé les comptes de la Banque pour 2014, année pendant laquelle la BEI a prêté 77 milliards d'EUR à l'appui d'investissements réalisés dans toute l'Europe et dans le monde entier. La BEI est la première institution financière multilatérale au monde et le plus grand émetteur obligataire supranational sur les marchés des capitaux.

Les ministres des finances de l'UE ont salué les efforts considérables que la Banque européenne d'investissement déploie à l'appui de nouveaux investissements en réponse à la crise économique et ont félicité le personnel de la BEI pour la mise en œuvre de prêts supplémentaires depuis que les actionnaires de la Banque ont procédé à l'augmentation de capital de 10 milliards d'EUR en 2013 qui a contribué à mobiliser au total plus de 180 milliards d'EUR d'investissements. Les ministres se sont également réjouis du fait que les premières opérations retenues pour un appui du FEIS ont dépassé les attentes concernant la capacité de cette nouvelle initiative à encourager des investissements privés accrus.

La réunion a eu lieu un jour après que le Conseil d'administration de la BEI a approuvé plus de 10 milliards d'EUR de prêts destinés à de nouveaux projets, notamment dans les secteurs des logements sociaux, de l'innovation industrielle, des transports urbains et de la sécurité énergétique.

Il y a moins d'une semaine a été signé un prêt de 275 millions d'EUR, dont 75 millions d'EUR pouvant bénéficier de la garantie du FEIS, qui servira à financer la construction d'une nouvelle usine de pâte à papier économe en énergie, un investissement d'une valeur de 1,2 milliard d'EUR, à Äänekoski en Finlande. Cette opération constitue l'un des premiers exemples de financements de la BEI retenus pour bénéficier de la garantie du FEIS. Grâce à des opérations signées au cours des dernières semaines, le Fonds européen d'investissement (FEI) a également commencé à soutenir un accès aux financements plus facile pour les PME françaises, allemandes et italiennes.

À la suite de l'approbation du Conseil d'administration, des financements à long terme devraient être accordés dans les prochains mois au profit de nouvelles infrastructures stratégiques en Espagne, au Portugal, au Danemark, en Autriche, en Italie et en Slovénie. Les représentants des 28 actionnaires de la BEI et de la Commission européenne ont également approuvé un nouveau soutien considérable en faveur des logements sociaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Pologne et de l'amélioration de l'enseignement et des soins de santé en France et en Finlande.

De nouveaux prêts également approuvés par le Conseil d'administration de la BEI à l'appui d'opérations menées au titre de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques portent sur l'innovation au sein des entreprises en matière d'énergies propres et de technologies environnementales en Espagne.

Ces derniers mois, la BEI a procédé à des audits préalables techniques et financiers de projets susceptibles de bénéficier du soutien du FEIS et a assuré le financement de projets sur les ressources inscrites dans son propre bilan, à la demande du Conseil européen. Cette action se déroule parallèlement à la ratification de la structure de garantie proposée et à la confirmation, par le Parlement européen et le Conseil, de l'utilisation du budget de l'UE pour le financement de cette nouvelle initiative. Une fois les détails des prêts finalisés, le Groupe BEI s'engage à financer les projets retenus pour un financement au titre du FEIS sur les ressources inscrites dans son bilan, même si la garantie de l'UE devait ne pas s'appliquer.

Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier de la garantie du FEIS, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être parachevés.