La Banque européenne d’investissement (BEI) intervient à l’appui de l’extension de la ligne existante du métro de Dnipropetrovsk (Ukraine) au moyen d’un prêt de 152 millions d’EUR sur 25 ans. Le contrat a été signé ce jour à Luxembourg par Yurij Kolobov, ministre ukrainien des finances, et par László Baranyay, vice-président de la BEI.

La signature et la mise en œuvre de ce projet est un exemple de la coopération renforcée entre l’Ukraine et l’UE à la veille de la signature de l’accord d’association qui devrait avoir lieu lors du sommet du Partenariat oriental à Vilnius fin novembre 2013.

Le projet concerne l’extension de la ligne existante du métro de Dnipropetrovsk, sur quatre kilomètres, et la construction de trois stations supplémentaires. Ce prolongement du métro jusqu’au centre-ville permettra de desservir des zones urbaines très denses et très actives. Le prêt de la BEI s’inscrit ainsi à l’appui d’un projet clé dans le domaine des infrastructures de transports pour l’Ukraine, avec un investissement de 305 millions d’EUR dans le cadre d’une structure de cofinancement avec la BERD, et est assorti d’une enveloppe d’assistance technique globale financée par le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental, qui est géré par la BEI.