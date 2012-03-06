DNIPROPETROVSK METRO COMPLETION

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Fiche récapitulative
The project consist of extending the existing metro line in Dnipropetrovsk by 4.0 kilometres and adding 3 stations. This would bring the metro service to the city centre to serve areas of high urban density and activity.
The project will improve public transport in Dnipropetrovsk by extending the metro network into the city centre, making it more attractive for commuters. Consequently, it is expected that the investment results in a modal shift away from private car use, thus reducing the negative impacts of car transport on the environment.
Outside the EU, the Bank refers to EU law as the benchmark of its EIA requirements. In the EU, the extension of a metro falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and consequently the Competent Authority needs to determine whether an EIA is required. In this case, an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is being prepared. The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation and the Bank’s social standards will be verified during appraisal.
The Promoter is a public entity, and should consequently follow open international public procurement procedures. The Bank will require the Promoter to tender contracts for the implementation of the project in accordance with the Bank's guide to procurement, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The procurement procedures will be monitored by the Bank.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.