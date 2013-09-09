En pleine adéquation avec les objectifs de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé d’accompagner la Région Centre dans son projet de construction et de rénovation des Lycées et établissements supérieurs et d’apprentissage dans un triple objectif d’adaptation aux besoins, de modernisation et d’efficacité énergétique des infrastructures scolaires de la Région. Le contrat de financement d’un montant de 350 M€ a été signé ce lundi 9 septembre 2013 à l’Hôtel de Région par François Bonneau, Président de la Région Centre et Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI.

Il s’agit d’un projet d’envergure en termes de construction et de mise aux normes environnementales : 114 bâtiments du territoire régional parmi lesquels 91 lycées et 16 établissements d’enseignement professionnel ont été ciblés avec à la clef le développement d’infrastructures de qualité et adaptées à l’enseignement, ainsi qu’à la vie sportive et culturelle des jeunes de la Région. L’objectif premier de ce projet est de créer un environnement éducatif optimal allié à un enseignement de qualité avec notamment pour les Centres de Formation des Apprentis (CFA), l’offre d’une vaste palette de programmes spécialisés. L’efficacité énergétique est également au cœur de ce projet dans l’objectif de créer des économies d’énergies grâce notamment à l’utilisation durable de ressources naturelles et d’une gestion efficace des déchets. L’installation de systèmes de chauffage au bois sera ainsi favorisée.

Il s’agit du premier prêt direct de la BEI à la Région Centre et en cette période caractérisée par une contraction de l’offre de prêts, ce financement de longue durée et aux conditions attractives s’avère clef pour la Région. Il s’inscrit dans la continuité du partenariat de qualité qui s’est instauré entre la BEI et la Région Centre, portant à 950 millions d’euros le total des investissements de la Banque en faveur de projets de développement des territoires de la région Centre. Parmi les projets financés et à titre d’exemples il y eu en 2012 le projet Energies renouvelables de la Région en faveur des porteurs de projets par l’intermédiaire de deux banques commerciales CASA et BPCE, le Tramway d’Orléans et de Tours, le CHU de Tours ou encore le CHR d’Orléans. Au niveau national depuis janvier 2013, forte de son augmentation de capital, la BEI dépasse avec cette signature le cap des 4 milliards d’euros d’investissements en faveur de projets accélérateurs de croissance et créateurs d’emploi.

Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI, a déclaré lors de cette signature : « Je ne peux que me féliciter de ce partenariat de qualité avec la Région Centre sur un projet engagé, mené au titre d’une politique d’excellence environnementale et de formation des jeunes. La modernisation des lycées et organismes d’enseignement sont des éléments clefs de formation et de développement durable. Et il est de notre responsabilité de créer les conditions optimales au financement de tels projets, facteurs de développement économique, d’emploi et de cohésion sociale sur le territoire. En agissant ainsi, nous préparons l’avenir des jeunes. Nous créons les conditions favorables à leur réussite et insertion dans le monde professionnel »

Pour François Bonneau « le partenariat qui est officialisé aujourd’hui entre la Banque européenne d’investissement et la Région Centre est fondamental puisqu’il permettra de moderniser, rénover, adapter plus encore le formidable outil au service du savoir et de la connaissance que sont nos lycées et nos CFA. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera portée à l’efficacité énergétique des bâtiments. Au-delà, ce partenariat permet à notre région d’avoir des moyens attractifs de mener ses politiques et de maintenir sa capacité d’investissement au service de l’économie régionale et de l’emploi ».