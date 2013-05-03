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REGION CENTRE LYCEES HQE

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 350 000 000 €
Éducation : 350 000 000 €
Date(s) de signature
9/09/2013 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGION CENTRE LYCEES HQE
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE LYCEES HQE
Communiqués associés
France : 350 M€ pour les lycées et établissements de formation de la Région Centre

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 09/09/2013
20120382
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGION CENTRE LYCEES HQE
REGION CENTRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 869 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a five-year retrofitting programme for high schools ("lycées") located in the Region Centre, one of France's 22 regions located in the centre-north of France, representing total investment cost of around EUR 700m.

The aim of the project is to renovate buildings and achieve the ambitious energy-efficiency targets of the Region Centre.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC or 2004/18 and Directive 2007/66/EC amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC). The procedures will be analysed during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGION CENTRE LYCEES HQE
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47824921
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120382
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE LYCEES HQE
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144741647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120382
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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