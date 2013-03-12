La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder un prêt de 41 millions d’EUR qui doit servir au financement d’un programme complet mis en œuvre par l’autorité ukrainienne de l'aviation civile (UkSATSE) qui a pour objet de remettre en état et de moderniser le système ukrainien de gestion de la navigation aérienne.

Le prêt de la BEI contribuera au financement du remplacement et de la modernisation d'équipements de surveillance et de systèmes de gestion du trafic aérien, de la mise à niveau technique de systèmes de communication et de navigation, ainsi que de la construction de tours de contrôle aéroportuaires. Le projet sera mis en œuvre dans divers aéroports, ainsi que sur des sites isolés dans l’ensemble du pays.

Anton Rop, vice-président de la BEI, a déclaré : « Le concours de la BEI contribuera à renforcer l'efficacité et la sécurité de la navigation aérienne en Europe orientale, au profit de l’Ukraine et de ses partenaires de l’Union européenne ».

Le projet, qui sera cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), relève du programme de modernisation complet des systèmes ukrainiens de gestion du trafic aérien coordonné par l’Ukraine et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) dans le cadre du programme de mise en œuvre du ciel unique européen. Il contribuera à répondre à la demande future, à améliorer l’efficacité de la gestion du trafic aérien, à atteindre les objectifs de résultat conformément à la législation européenne sur le « ciel unique européen » et à maintenir les niveaux de sécurité exigés. Il facilitera également l’intégration prévue de l’Ukraine dans l’espace aérien commun européen.

Le prêt BEI accordé à l’autorité ukrainienne de l’aviation civile complète le soutien financier que l’UE apporte à l’Ukraine pour financer la mise en place de normes européennes dans les aéroports, les aérodromes et les services de navigation aérienne et de gestion du trafic aérien.