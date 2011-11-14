AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the upgrade of the Ukrainian air traffic control facilities at various airport sites as well as remote locations throughout Ukraine.
The project will contribute to modernising the Air Traffic Management (ATM) infrastructure of Ukraine, in order to meet future demand, improve ATM efficiency, achieve performance targets in compliance with the EU Single European Sky (SES) regulations and maintain required safety levels. In so doing, the project will contribute to the sustainable social and economic development of one of EU's Eastern partner countries.
The project is expected to have an overall positive environmental and social impact. The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.
The Bank will require the Promoter to tender contracts for the implementation of the project in accordance with the Bank's guide to procurement, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.