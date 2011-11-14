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AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE

Signature(s)

Montant
41 180 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 41 180 000 €
Transports : 41 180 000 €
Date(s) de signature
12/03/2013 : 41 180 000 €
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24/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE
Communiqués associés
Ukraine : la BEI va soutenir la modernisation des systèmes de gestion du trafic aérien

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2011
Statut
Référence
Signé | 12/03/2013
20110266
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE
UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE ENTERPRISE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 41 million
EUR 119 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the upgrade of the Ukrainian air traffic control facilities at various airport sites as well as remote locations throughout Ukraine.

The project will contribute to modernising the Air Traffic Management (ATM) infrastructure of Ukraine, in order to meet future demand, improve ATM efficiency, achieve performance targets in compliance with the EU Single European Sky (SES) regulations and maintain required safety levels. In so doing, the project will contribute to the sustainable social and economic development of one of EU's Eastern partner countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have an overall positive environmental and social impact. The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to tender contracts for the implementation of the project in accordance with the Bank's guide to procurement, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Commentaires

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE
Date de publication
24 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54955466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110266
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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