La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder le prêt le plus élevé jamais octroyé dans un pays partenaire de l’Est, à savoir 450 millions d'EUR pour la réfection et l'amélioration des routes en Ukraine. Les fonds mis à disposition contribueront à améliorer cinq tronçons de routes principales partant de Kiev, la capitale ukrainienne, et représentant une longueur totale d’environ 350 km. Ces tronçons sont situés sur d’importants corridors de transport nationaux et européens, en grande partie sur le prolongement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Le projet bénéficie également d’un financement de 450 millions d'EUR de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Les travaux, qui concernent principalement les corridors routiers assurant les interconnexions Dresde-Katowice-Lviv-Kiev et

Moscou-Kiev-Odessa ainsi que d’importants axes nationaux ukrainiens, seront réalisés en deux phases par Ukravtodor, l’administration nationale des routes d’Ukraine.

S’exprimant au sujet de l’opération, Mme Eva Srejber, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Le présent projet revêt une grande importance pour la poursuite du développement de la coopération économique entre l'Union et les pays partenaires orientaux : il contribuera à moderniser les liaisons de transport prioritaires entre l’Ukraine et, d’une part, les États membres voisins, et, d’autre part, la Biélorussie et la Russie. Ce projet illustre par ailleurs parfaitement bien la collaboration avec la BERD, notre partenaire financier, dans le cadre de la mise en œuvre d'importants projets d'intérêt mutuel pour l’Ukraine et l’UE. »

Il s’agit du second prêt que la BEI accorde en faveur de la remise en état du réseau routier ukrainien. Le précédent prêt, d’un montant de 200 millions d’EUR, a servi à financer la modernisation de l’autoroute M-06 reliant Kiev aux États membres de l’UE que sont la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.

Informations générales :

La BEI, la banque de l'Union européenne, finance des projets en Ukraine au titre d'un mandat pour les pays partenaires orientaux (à savoir l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie) qui lui a été assigné par le Conseil européen et le Parlement européen et qui est doté d’une enveloppe de prêt de 3,7 milliards d'EUR pour la période 2007-2013. Initialement réservé aux projets qui revêtent un intérêt majeur tant pour l’UE que pour les partenaires orientaux dans les domaines des transports, de l’énergie, des télécommunications et des infrastructures environnementales, ce mandat a été étendu à la mi-2009 aux prêts accordés aux PME via des banques des pays du Partenariat oriental.

La BEI a également mis en place le Mécanisme en faveur des partenaires orientaux (MPO), un dispositif financé à ses propres risques, assorti d'une enveloppe de 1,5 milliard d’EUR, dont 500 millions d’EUR au maximum pour les projets en Russie. Ce mécanisme permet à la BEI d'accorder des prêts à l’appui de projets ayant valeur d’investissement, dont le champ sectoriel est plus large que celui du mandat, et de soutenir les investissements en provenance de l'UE dans la région, notamment ceux des entreprises européennes.

À ce jour, la BEI a conclu quatre contrats de prêts en Ukraine (y compris le présent prêt), pour un total de 916 millions d'EUR. Hormis les infrastructures routières, la Banque a financé des projets dans le secteur de l’énergie, la mise à niveau technique des infrastructures du secteur de l'eau et, indirectement, par le canal de banques commerciales, des projets de PME.