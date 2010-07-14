European Roads Ukraine II

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Fiche récapitulative
The State Road Administration of Ukraine (Ukravtodor). Ukravtodor is a state agency, established under Ukrainian law, reporting to the Ministry of Transport and Communications.
Contact person: Tereziya Babych
Head of the Foreign Economic Activity Department
The State Road Administration of Ukraine
The project concerns the rehabilitation and improvement of about 350 km of highways radiating from Kiev in central Ukraine, very largely on the extended TEN-T network or on the European Road network.
The project is expected to help improve operating and, to a lesser extent, safety conditions on these links, which represent some of the most heavily trafficked sections of the Ukrainian road network.
The roads generally cross flat terrain that is largely used for agricultural or forestry purposes with intermittent settlements becoming more frequent as you approach Kiev. If undertaken within the EU, the proposed works would fall either under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended.
The promoter is a public authority and, if operating as a contracting entity in the EU, would be subject to the provisions of the public procurement Directive 2004/18. The promoter will therefore be required to undertake procurement in accordance with the EIB Guide to Procurement which imposes the main mechanisms of the EC Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.