Le concours de 10 millions d’EUR que la Banque européenne d’investissement vient d’accorder à l’appui des services d’incendie marque le début, en Grèce, d’une nouvelle génération de projets d’infrastructures réalisés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

M. Yannis Papathanassiou, ministre grec de l’économie et des finances, a commenté l'opération en ces termes : « Il s’agit d’une date importante qui marque l'entrée en vigueur d’une réforme que nous avons entreprise en septembre 2005. Ce projet portant sur la construction et la maintenance de sept nouveaux bâtiments destinés aux services d’incendie grecs est le premier à être basé sur la législation relative aux partenariats public-privé qui vient d’être mise en place. Nous sommes particulièrement heureux que la réforme sur les PPP arrive dans sa phase finale et contribue ainsi à développer et à soutenir l'économie réelle en cette période de crise économique internationale d’une ampleur sans précédent. Il est important que le financement du projet ait pu aboutir malgré la crise du crédit et, de surcroît, à des conditions plus avantageuses pour le secteur public que ce qui avait été prévu au départ. Le projet qui va être réalisé est le premier d’une série de 52 PPP, d’un montant global de 5,7 milliards d’EUR, qui permettront la construction de 327 nouvelles infrastructures – essentiellement dans le secteur social – sur l’ensemble du territoire. À ce jour, 15 procédures d’appel d’offres ont été lancées, pour un total de 1,5 milliard d’EUR. En 2009, le rythme de lancement des appels d’offres sera d’au moins un projet par mois, ce qui représentera en tout un volume de 1,7 à 2 milliards d’EUR d’appels d’offres pour l’année. Parallèlement, d’autres projets atteindront leur phase finale d’exécution cette année. L’adjudicataire du deuxième projet de PPP, qui concerne les bâtiments de la mairie de Corinthe et de Trikala, pour un montant de 54 millions d'EUR au total, devrait être désigné à la fin du mois d’avril. »



M. Plutarchos Sakellaris, vice-président de la BEI, s’est quant à lui exprimé en ces termes : « Ce prêt marque le début d’une nouvelle ère pour les partenariats public-privé en Grèce. En 1996, nous avons financé le nouvel aéroport d’Athènes, le premier projet de PPP réalisé en Grèce. Depuis lors, le pays a mis en œuvre toute une série de grands projets d’infrastructure phares en les finançant grâce à des PPP. Ces quatre dernières années, nous avons collaboré étroitement avec les autorités grecques pour étendre le modèle PPP aux projets d'infrastructure de plus petite taille. Le concours qui vient d'être octroyé à l’appui des services d’incendie de diverses régions du pays représente l’aboutissement de nos efforts conjoints. Il ouvre la voie à de nombreux autres projets de ce type ».

Le projet porte sur la conception, la construction, l’assurance, l’entretien et l’exploitation de sept bâtiments destinés à des services d’incendie à Alexandroupoli, Giannitsa, Veroia, Lefkada (Leucade), Kalavryta, Gargalianoi et Thessalonique. Les sept nouveaux bâtiments, d’une superficie moyenne allant de 1 000 à 2 000 m², s’inscrivent dans le cadre d’un programme plus vaste visant à améliorer les infrastructures matérielles destinées aux services d’incendie grecs. La capacité d’intervention de ces services sera également accrue, ce qui aura des retombées positives sur les plans de la sécurité et de l’environnement, notamment dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt.

Le promoteur du projet est Hellenic Public Real Estate Corporation SA (KED), dont la mission consiste à gérer le patrimoine immobilier de l’État grec, principalement dans le but d'en maximiser la valeur. Le prêt sera accordé à FIRE BRIGADES PARTNERSHIP SPECIAL PURPOSE SA, une société spécialement créée pour l’exécution du projet par le consortium Gatzoulas-Kourtidis, adjudicataire de la concession.



Dans l’UE, les États membres perçoivent de plus en plus les PPP comme un outil utile et nécessaire et un moyen efficace de faire participer davantage le secteur privé à la fourniture d’infrastructures et de services collectifs dans le cadre des marchés publics. Deux raisons principales justifient cette confiance accrue dans le rôle que les PPP seront appelés à jouer : d’une part, les politiques budgétaires menées par les gouvernements des États membres de l'UE dans le cadre de l'UEM impliquent que des contraintes réelles vont peser à long terme sur le mode de financement traditionnel des infrastructures, alors qu’il est généralement admis que des avantages substantiels peuvent découler de l’efficacité liée à l’intervention du secteur privé ; d’autre part, le développement futur de structures de ce type devrait permettre au secteur privé de fournir un meilleur accès au capital, mais aussi davantage de ressources managériales et techniques, rendant possible la prise en charge de tâches plus vastes et plus complexes que le secteur public n'est en mesure de gérer.

La BEI, dont la mission première consiste à promouvoir la convergence et l’intégration européenne au travers de ses prêts à long terme, attache une importance particulière au développement des PPP et au soutien à ce type de projets, qu’elle considère comme un instrument supplémentaire pour le financement des investissements en faveur des infrastructures économiques et sociales. Son rôle est double dans ce processus de promotion et de financement des PPP : en premier lieu, en tant que bailleur de fonds par excellence des projets d’infrastructure au sein de l’Union européenne, elle est amenée, pour mettre en œuvre sa stratégie à l'appui des objectifs de politique générale qui lui sont assignés, à favoriser une participation accrue du secteur privé au financement des infrastructures de manière à répondre aux besoins de l’économie ; en second lieu, la BEI est prête à utiliser ses ressources financières propres, qui sont considérables, pour augmenter, en collaboration avec les banques commerciales, les marchés des capitaux et le secteur du capital-investissement, les fonds disponibles pour les projets d’infrastructure ainsi que pour les initiatives mises en œuvres dans les secteurs de la protection sociale, de la santé, de l'éducation et de la rénovation urbaine.

Note aux responsables de publication :

En 2008, le montant des prêts consentis par la BEI a augmenté de 21 % pour atteindre 57 milliards d’EUR, contre 48 milliards d’EUR en 2007. Les signatures se sont considérablement accrues à la fin de l’année, traduisant la rapidité de la réaction de la BEI pour soutenir la reprise économique à la demande des États membres de l’Union européenne. S’agissant de son activité en Grèce, en 2008, la BEI a accordé au total 1,165 milliard d’EUR de prêts, ce qui représente une hausse de 54 % par rapport aux 755 millions d’EUR alloués en 2007.

Le premier prêt de la BEI à l'appui d'un PPP a été octroyé en 1990 pour la réalisation du Grand Belt qui relie le Danemark à la Suède. Depuis lors, la BEI a prêté au total quelque 30 milliards d’EUR pour le financement de PPP, pour l’essentiel dans l’Union européenne. Sur ce montant, 3 milliards d’EUR ont été consacrés à des projets PPP en Grèce : l’aéroport international d’Athènes Eleftherios Venizelos, le pont Rion-Antirion, le périphérique d’Athènes (Attiki Odos), le tunnel sous-marin de Thessalonique, ainsi que les autoroutes Corinthe-Tripoli-Kalamata et Elefsina-Corinthe-Patras-Pyrgos-Tsakona.