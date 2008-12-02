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HELLENIC FIRE SERVICE PPP

Signature(s)

Montant
9 390 536 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 9 390 536 €
Services : 9 390 536 €
Date(s) de signature
15/04/2009 : 9 390 536 €
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Grèce: La BEI prête 10 millions d’euro pour les services d’incendie grecs, ouvrant la voie à une nouvelle génération de PPP dans le pays

Fiche récapitulative

Date de publication
2 décembre 2008
Statut
Référence
Signé | 15/04/2009
20080596
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Hellenic Fire Service PPP

Public

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million.
EUR 26.5 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, construction and facility management of seven new buildings for the Hellenic Fire Service under a 25-year Partnership Agreement.

The Project, involving a partnership with the private sector, is a key element of the strategic aims of the Ministry of Interior to resolve acute accommodation concerns of the Hellenic Fire Service and to upgrade its infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves the construction of new buildings and therefore falls under the scope of Directive 97/11/EC Annex II with regard to urban development. Appraisal will verify compliance and will review the status of any environmental studies and public consultations.

The initial request for bids was published in the Official Journal of the European Union in 2007: Reference S46-056455. Five consortia submitted bids, including consortia with international members. The Preferred Bidder was announced on 26 September 2008. The suitability of the selection criteria and the decision process will be examined as part of the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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