La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’octroyer un prêt de 200 millions d’EUR à l’Ukraine pour la réfection de l’autoroute M-06, qui constitue le principal itinéraire entre l’Ukraine et l’Union européenne et relie la capitale ukrainienne aux États membres de l’UE voisins (Hongrie, Pologne et Slovaquie). Il s’agit de la toute première opération de la BEI dans ce pays.

Le contrat de financement a été signé ce jour par M. AZAROV, vice-premier ministre ukrainien, et M. KOLLATZ-AHNEN, vice-président de la BEI.

Le promoteur du projet est Ukravtodor, le service national des routes de l’Ukraine. Le projet contribuera à supprimer les goulets d’étranglement sur l’autoroute M-06 et à améliorer la qualité et la sécurité des infrastructures existantes. Cet axe est un maillon du corridor paneuropéen III qui assure la liaison entre les pays d’Europe orientale et les réseaux transeuropéens (RTE) de l’Union européenne et dont la réalisation figure parmi les objectifs prioritaires de l'Union.

S’exprimant au sujet de cette première opération de la BEI en Ukraine, M. Kollatz-Ahnen, vice-président de l’institution, a souligné qu’il s’agissait en l’occurrence « d’un excellent exemple d’intervention de la BEI ayant un impact direct sur l’amélioration des connexions, l'harmonisation et l'intégration entre l'UE élargie et ses voisins de l'Est et dont le but est d’établir un espace de prospérité, de stabilité et de sécurité, ce qui est l'objectif ultime de la politique européenne de voisinage ».

L’opération envisagée représente également un exemple de la coopération efficace qui s’est instaurée entre la BEI et la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) qui participe au financement du présent projet au moyen d’un prêt d’un montant équivalant à celui de la BEI.

Informations générales :

Financer des projets contribuant à la réalisation des réseaux transeuropéens (RTE dans l’UE) ainsi qu’à l’extension et à la modernisation des corridors transeuropéens de transport compte parmi les priorités de la BEI en matière de prêts. Chaque corridor faisant partie du réseau transeuropéen de transport a été officiellement défini en tant que tel lors des conférences paneuropéennes sur les transports qui ont eu lieu en 1994 et en 1997. Ce réseau est essentiel pour la libre circulation des marchandises puisqu’il assure la moitié de l’ensemble des transports de fret et de voyageurs. Les corridors de transport dans les nouveaux États membres ont été identifiés en coopération avec la Commission européenne en fonction des besoins des pays concernés dans le domaine des transports. Au cours des cinq dernières années, la BEI a prêté 87 milliards d’EUR environ à l’appui d’investissements en faveur des RTE et d’autres grands réseaux de transport.

La Banque européenne d’investissement, la banque des projets européens, appuie des projets d’investissement qui contribuent à l'intégration de l'UE, en favorisant la réalisation des six priorités de l'UE : la cohésion et la convergence ; le soutien aux PME ; la viabilité environnementale ; la recherche-développement et l’innovation ; les réseaux transeuropéens ; un approvisionnement énergétique sûr, compétitif et durable. Elle intervient également en dehors de l’Union européenne dans le cadre des politiques extérieures de coopération et d’aide au développement de l’UE. Propriété des 27 États membres de l’UE, la BEI se procure ses ressources sur les marchés des capitaux (émetteur AAA). En 2006, elle a emprunté 48 milliards d’EUR et prêté 45,8 milliards d’EUR au total.