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EUROPEAN ROADS UKRAINE

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2007 : 200 000 000 €
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Ukraine : premier financement de la BEI - 200 millions d'EUR en faveur de l'autoroute M-06 entre Kiev et Chop

Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2006
Statut
Référence
Signé | 30/07/2007
20050329
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
European Roads Ukraine

The State Road Service of Ukraine ("Ukravtodor)
Contact point: Oksana Gryshkevich

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
EUR 368 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation of the final section of the M-06 highway between Kiev and Brody, with a length of 427 km, on Pan-European Corrodors III and V.

This European road is the most important arterial route connecting Ukraine with the European Union, and has a primary economic role. The project is expected to create benefits in vehicle operating costs, time savings and improved safety for road users while reducing adverse environmental impacts due to congestion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to the available documentation, no significant environmental problems are foreseen and the project should have a rather limited environmental impact. It would require construction permits to be granted after presentation of the respective detailed designs. The project would therefore fall neither under Annex I nor Annex II of the EC Directive, thus not requiring an EIA.

The promoter is aware of the IFI procedures regarding procurement, having already carried out two previous rehabilitation projects funded by the EBRD for other sections of this same highway. Pre-qualification for the first works and supervision contracts have already been launched, with publication in the Official Journal of the EU.

Commentaires

The proposed project is in the transport sector, on priority TEN axes.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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