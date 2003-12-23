La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne (UE), accorde un prêt de 90 millions d'EUR à Plinacro d.o.o (« Plinacro »), la compagnie publique croate de transport de gaz.

Le projet concerné s'inscrit dans le cadre d'un plan global d'extension et de modernisation du réseau de transport de gaz couvrant la période 2002-2011, qui a été approuvé par le ministère de l'économie en août 2002. Ce plan aidera la Croatie à diversifier davantage ses sources d'approvisionnement en gaz grâce à la construction d'une nouvelle liaison vers les gisements de la mer Adriatique, à étendre le réseau de transport de gaz en y raccordant de nouvelles régions dans le sud du pays, ainsi qu'à rénover et à moderniser le réseau de transport existant. Le projet comprend la construction d'une nouvelle conduite de gaz à haute pression entre Pula et Karlovac (40 Km au sud-ouest de Zagreb), qui permettra de raccorder les gisements en mer au réseau gazier existant, et l'extension de cette liaison de Zagreb à Slavonski Brod, pour l'approvisionnement de la Slavonie et le raccordement aux installations souterraines de stockage de gaz d'Okoli, dans la région de Posaniva. Le projet facilitera également la distribution de gaz dans l'ouest de la Croatie.

Le coût total du projet est estimé à 186,6 millions d'EUR. Les travaux de construction des différentes sections de gazoduc devraient commencer prochainement, l'achèvement du projet étant prévu pour 2006.

En prêtant au total 425 millions d'EUR dans les Balkans occidentaux en 2002 (soit une hausse de 30 % par rapport aux 320 millions d'EUR prêtés en 2001), la Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, a intensifié ses financements dans cette région.

La BEI, dont les premiers prêts dans les Balkans occidentaux, à partir de 1999, dans le cadre du Pacte de stabilité, ciblaient principalement le secteur des transports, a ensuite (en 2001) commencé à diversifier son activité dans la région de façon à soutenir plus résolument le secteur privé, ce qui l'a amené, en 2002, à réaliser sa première opération de grande envergure en faveur du secteur privé dans les Balkans occidentaux par un prêt destiné à y encourager l'investissement étranger direct. Ce prêt, d'un montant de 25 millions d'EUR, a été accordé à l'appui du projet de cimenterie de Lukavac, dont le promoteur était une entreprise autrichienne.

La BEI demeurera, dans les années à venir, une source importante de financement pour les pays des Balkans occidentaux, en collaboration avec la Commission européenne, l'Agence européenne pour la reconstruction et d'autres bailleurs internationaux tels que la Banque mondiale et la BERD. Les plans pour la période 2003-2004 prévoient le maintien du niveau annuel des prêts de la BEI à hauteur de quelque 400 millions d'EUR.

Comme indiqué dans la brochure intitulée « La stratégie à moyen terme de la BEI dans les Balkans occidentaux », publiée récemment, trois « nouveaux » secteurs bénéficieront d'un soutien accru de la Banque au cours des prochaines années. Il s'agit du secteur privé (y compris les investissements étrangers directs), de la santé et du capital humain (y compris l'innovation et la R-D), ainsi que de la protection de l'environnement (la BEI se prépare actuellement à financer des investissements de grande ampleur visant à remettre en état les infrastructures dans les secteurs de la voirie, des communications et de l'alimentation en eau dans différentes villes et collectivités locales de tous les pays de la région).