Plinacro Gas Pipelines

Fiche récapitulative
The project involves the extension and modernisation of the Croatian gas transmission system.
The extension and modernisation of the Croatian gas transmission system, consisting of:
- a new 180 km trunk pipeline from Zagreb to Slavonski Brod to supply gas to the Slavonia region (Eastern Croatia)
- a new 192 km trunk supply pipeline from Pula (Croatian coast) to Karlovac (near Zagreb) that will connect the existing network to offshore gas fields in the Adriatic sea and further to the Italian gas network (through the existing Northern Adriatic pipeline system )
- a number of dispersed investment schemes for the modernisation/rehabilitation of the existing gas transmission system and implementation of a new network control system - SCADA
EIA’s are required for gas pipelines in Croatia. Four environmental impact studies are being carried out for the various sections of the new gas pipelines which are still to be completed and reviewed.
Plinacro will follow EIB’s requirement in respect of international competitive bidding (including a publication in the OJEC).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.