La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, vient d'accorder à la République de Croatie, représentée par son ministère des finances et son ministère des travaux publics, de la reconstruction et du bâtiment, un prêt de 50 millions d'EUR en vue d'appuyer les travaux de reconstruction d'après-guerre en Croatie. Le contrat de financement a été signé par M. Ewald Nowotny, vice-président de la BEI, et M. Mato Crkvenac, ministre croate des finances.

Le prêt-cadre proposé est destiné au financement de projets d'infrastructures d'intérêt local de petite et moyenne dimension dans les régions de Croatie qui font l'objet d'une attention particulière de l'État (Areas of Special State Concern - ASSC), à savoir celles qui ont été les plus dévastées par la guerre durant les années 90 et qui comptent parmi les plus pauvres et les moins développées du pays. L'opération vise à corriger les conséquences économiques négatives des récents conflits, à accélérer le retour des populations déplacées, à stimuler la croissance démographique et l'essor économique, et à assurer un développement plus équilibré des régions concernées par rapport au reste du pays.

Les habitants bénéficieront immédiatement de la fourniture d'infrastructures essentielles au titre du programme de rénovation et de construction, qui favorisera aussi le retour de réfugiés et de personnes déplacées. En outre, la rénovation matérielle des localités concernées générera un certain nombre de retombées positives, principalement sous forme de développement local et de perspectives de croissance régionale.

Au cours de la période 2003-2005, les dépenses globales de rénovation engagées par le ministère des travaux publics, de la reconstruction et du bâtiment dans les ASSC devraient avoisiner les 450 millions d'EUR.

La BEI joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des objectifs prioritaires de l'Union européenne. En 2002, les prêts qu'elle a accordés à l'appui de projets favorisant la réalisation des politiques de l'Union européenne ont totalisé 39,6 milliards d'EUR. Sur ce montant, 33,4 milliards d'EUR sont allés à des projets situés dans les États membres de l'UE et 3,6 milliards d'EUR à des projets dans les pays adhérents et en voie d'adhésion, les prêts accordés dans des pays autres s'élevant à 2,6 milliards d'EUR. Pour financer ces opérations, la BEI a emprunté 38 milliards d'EUR sur les marchés internationaux des capitaux.

Dans le sud-est de l'Europe, la BEI intervient en vertu du mandat pour l'Europe centrale et orientale que lui a confié le Conseil des ministres pour la période 2000-2007 ; ce mandat prévoit une enveloppe de prêts BEI de 9,28 milliards d'EUR au maximum, en complément des politiques de coopération menées par l'UE ainsi que, dans un cadre bilatéral, par ses États membres. Pour souligner sa volonté de contribuer à la reconstruction de la région après la guerre, la BEI a joué un rôle actif dans la phase de préparation du programme d'investissement consacré à la reconstruction, en coopération avec la Commission européenne et les autres institutions de financement multilatérales.

En 2002, la BEI a accordé un total de 130 millions d'EUR en faveur de projets relatifs aux transports routier et aérien en Croatie : construction des deux derniers tronçons de l'autoroute Rijeka-Zagreb (60 millions d'EUR), services relatifs à la circulation aérienne (20 millions d'EUR) et remise en état de l'axe autoroutier empruntant les corridors paneuropéens X et Xa (50 millions d'EUR).