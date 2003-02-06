Le Vice-président de la Banque européenne d'investissement, M. Wolfgang Roth, d'une part, et M. P. Jacoby, ministre des finances et des affaires relevant de l'État fédéral du Land de Sarre, ainsi que MM. M. Häring et W. Severin, respectivement président et vice-président du comité directeur de la banque SaarLB, d'autre part, ont signé ce jour le contrat relatif à un prêt à long terme destiné au financement d'infrastructures routières dans la Sarre. Ce prêt, d'un montant de 80 millions d'EUR, servira à financer l'amélioration de routes existantes et la construction de nouvelles routes et de ponts ; il couvrira ainsi une grande partie des investissements dans les infrastructures routières que le Land de Sarre réalise au titre de son programme quinquennal de développement régional.

La qualité des liaisons de communication est un élément clé de l'attrait économique du Land de Sarre. Cela étant, ce dernier ne profitera des avantages potentiels de sa position centrale en Europe que si la durée des trajets se réduit. Il est donc crucial que des connexions de grande qualité relient le Land aux réseaux routiers national et européen.

La mise en place d'infrastructures efficaces, à laquelle le présent prêt contribue, vise entre autres à combler les lacunes du réseau routier du Land par la modernisation ou la construction de nouveaux tronçons et par l'amélioration de l'accès aux routes nationales.

Le prêt sera mis à la disposition de la Sarre par l'intermédiaire de la banque attitrée de ce Land (la SaarLB).

Ce crédit, assorti d'un taux d'intérêt avantageux, procure au Land de Sarre un avantage sensible sur le plan du coût de ses ressources, ce qui lui confère une marge de manœuvre dans la perspective de nouveaux investissements. En 2002, 60 Km de routes et 20 ponts, pour un coût total avoisinant 25 millions d'EUR, ont été (re)construits en Sarre. Pour cette année, on prévoit des travaux d'un même ordre de grandeur.

la Banque européenne d'investissement (BEI), dont le siège se trouve à Luxembourg, est l'institution financière attitrée de l'Union européenne. Elle finance le développement et la modernisation d'infrastructures ainsi que les investissements d'entreprises européennes destinés à renforcer leur compétitivité internationale. En 2002, la BEI a accordé des prêts totalisant quelque 39,6 milliards d'EUR, dont environ 6,5 milliards d'EUR en Allemagne, où les nouveaux Länder ont reçu la moitié de ce montant.