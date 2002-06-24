La province de Ferrare est la première province d'un pays de l'Union européenne à bénéficier d'un prêt direct de la Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne. Les provinces, collectivités locales intermédiaires entre les communes et les régions, assument, en Italie, d'importantes responsabilités en matière de planification locale et de gestion de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, après avoir réalisé toute une série d'opérations en faveur des communes et des régions, la Banque se tourne maintenant vers les provinces.

Le contrat de financement relatif à la tranche relevant de l'autorité provinciale a été signé, à Ferrare, par M. Massimo Ponzellini, Vice-Président de la BEI, et par M. Pier Giorgio Dell'Acqua, président de la province.

Le projet intitulé « Sviluppo Provincia Ferrara » prévoit l'ouverture, par la BEI, d'une ligne de crédit de 100 millions d'EUR qui servira au financement des investissements (tant dans le domaine des infrastructures que dans celui des services industriels) prévus par le plan de développement local élaboré par l'administration provinciale.

Sur le total de ces fonds, 25 millions d'EUR seront utilisés directement par la province ; le solde, soit 75 millions d'EUR, sera acheminé par l'intermédiaire d'une institution financière (dont l'identité sera connue prochainement) capable, grâce à son réseau d'agences, de couvrir la totalité de la région concernée.

La conjugaison d'un prêt direct de la BEI à une administration publique et d'une opération en faveur d'un intermédiaire financier opérant à l'échelon local constitue une innovation. L'action combinée de ces instruments devrait garantir l'optimisation de la collecte des ressources pour des organismes et des entreprises souhaitant bénéficier du programme d'intervention de la province.

Le prêt, qui a été monté par le département Italie, Grèce, Chypre et Malte de la BEI, en collaboration avec les bureaux de M. Alfredo Zagatti, conseiller de la province de Ferrare pour les questions financières, permettra de financer des projets dans les secteurs des infrastructures et de l'industrie. En particulier, la fraction du prêt directement administrée par la province sera utilisée pour des projets visant à accroître la sécurité sur le réseau routier, tandis que celle faisant l'objet d'une intermédiation servira au financement d'investissements réalisés par des entités locales et par des entreprises.

Parallèlement à la présente opération de prêt, la BEI, la province et la Cassa di Risparmio di Ferrara (banque de trésorerie de l'administration provinciale) ont également signé une lettre d'intention. Il s'agit là d'une première étape importante vers une utilisation optimale des fonds destinés aux collectivités locales ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises situées sur l'ensemble du territoire de la province.

La BEI, l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, soutient des investissements qui ont pour objet de promouvoir l'intégration européenne dans des domaines comme le développement régional, les infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie, la compétitivité de l'industrie et les PME, la gestion de l'environnement, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la recherche-développement, les technologies avancées, la santé et l'éducation. La BEI intervient également à l'extérieur de l'UE, dans le cadre de la politique communautaire de coopération et d'aide au développement. Propriété des États membres de l'Union, elle se procure ses ressources sur les marchés de capitaux (au moyen d'émissions notées AAA).