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SVILUPPO PROVINCIA FERRARA

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Infrastructure composite : 25 000 000 €
Lignes de crédit : 75 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2003 : 17 500 000 €
19/11/2004 : 17 500 000 €
24/06/2002 : 25 000 000 €
28/10/2002 : 40 000 000 €
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100 mio d'EUR à la province de Ferrare, Italie

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2002
Statut
Référence
Signé | 24/06/2002
20010704
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sviluppo Provincia Ferrara
Provincia di Ferrara
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Province has established a local development plan (Piano di Sviluppo Locale) defining the strategy underpinning investments carried out in the Ferrara area – both directly by the Province itself and by other local authorities concerned. The loan will finance those investments under the co-ordination of the Province.

Fostering infrastructure investment in the Ferrara Area

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project includes a wide range of infrastructure schemes, most of which fall into Annex II of Directive 97/11/EC and for which EIA procedures will be applied according to their size and location. The need for EIA is to be considered on a case-by-case basis by the authorities responsible for such decisions, within the framework of the European Directives as transposed by Italian legislation.

The promoter follows EU procurement procedures, with all contracts over the relevant thresholds submitted to international tendering with OJEC publication.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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